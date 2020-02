De designtelevisie The Frame van Samsung zal dit jaar zowel in een groter (75 inch) als in een kleiner formaat (32 inch) verkrijgbaar zijn. Een derde nieuwe schermgrootte is 50 inch.

Het kleinere model van 32 inch mikt op gebruik in de slaapkamer. Tot hiertoe was 43-inch het kleinste scherm. De 32 inch The Frame heeft wel een Full HD-resolutie, in plaats van 4K op de andere modellen.

De televisies voor 2020 krijgen overigens een update voor de Art Mode, een functie waarbij de tv beroemde kunstwerken toont. Toegang tot die kunstwerken, ondertussen meer dan 1.200 groot, verloopt via een abonnement. De derde generatie gaat nu nog beter op basis van je persoonlijke smaak passende kunstwerken tonen.

Naar verluidt zou ook de lichtsensor een upgrade krijgen en het beeld beter afstemmen op het omgevingslicht van de tv. Die Adaptive Picture-functie is er helaas niet voor het kleinste model van 32 inch.

The Frame is nog steeds een QLED televisie en doet een beroep op een Dual LED achtergrondverlichting en Supreme UHD Dimming, met uitzondering van het 32 inch model.

De No Gap wandsteun blijft meegeleverd in de doos, evenals de One Connect Box en de One Invisible Cable.

Overzicht van Samsung televisies