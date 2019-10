4 HDR: voor meer kleuren en contrast

De meeste televisies met de 4K-resolutie zijn compatibel met HDR, wat staat voor High Dynamic Range. Met die functie zal je meer kleuren kunnen zien op je televisie, en is het contrast tussen donkere en heldere delen van een beeldfragment duidelijker waar te nemen.

Hoe groot dat verschil in beeldkwaliteit is hangt in grote mate af van de tv, en bovendien zal je echte HDR-inhoud moeten afspelen. En omdat een tv HDR kan afspelen betekent dat nog niet dat de beeldkwaliteit automatisch beter is dan die van een gewone tv.

Streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime Video bieden al films en series in HDR aan, maar niet automatisch voor elke titel. Goed nieuws is wel dat de meeste van de Originals van beide diensten nu met 4K HDR uitkomen. 4K HDR films kan je ook huren of aankopen op Ultra HD Blu-ray of via Apple TV of Google Play.

Bovendien is er niet één vorm van HDR, maar verschillende HDR-standaarden: HDR10, HDR10+ en Dolby Vision zijn de belangrijkste. HDR10 wordt standaard door alle HDR-compatibele tv’s afgespeeld. Voor de twee andere moet je goed uitkijken per merk.

Bijvoorbeeld televisiemerken als Samsung en Panasonic scharen zich achter HDR10+, net zoals streamingdienst Amazon Prime Video. Anderen kiezen dan weer enkel voor Dolby Vision zoals de tv’s van LG en Sony, en streamingdiensten als Netflix, Disney+ en Apple TV+. Er zijn ook televisies die voor beiden gaan zoals die van Philips.

Samengevat: al de beste televisies hebben één of andere vorm van HDR aan boord. Het is dan aan jou te kiezen welk HDR-formaat het belangrijkste is.