De Belgische Google Assistant is er eindelijk. Waar Nederland vorige zomer al de Google Assistant kreeg, is nu België aan de beurt met enkele specifieke ‘actions’ voor ons land.

Google Assistant was er al in de talen Nederlands of Frans, maar was enkel afgestemd voor op de buurlanden, zoals Nederland en Frankrijk. Voor de Vlaming betekende dat bijvoorbeeld enkel nieuws van Nederlandse dagbladen, of voetbaluitslagen van de Nederlandse competitie.

Dat verandert nu met de officiële uitrol van de Belgische Google Assistant. Zo komen er verschillende lokale ‘actions’ van Belgische en Vlaamse bedrijven, onder meer van De Standaard, de NMBS en Telenet.

Zo wil Colruyt tegen het einde van de zomer een digitaal boodschappenmandje klaar hebben dat je vult met je ‘stem’. En bij Telenet zal men de nieuwe digitale decoder kunnen bedienen met de stem, of je dataverbruik opvragen. De weerberichten zijn afkomstig van het KMI.

Andere bedrijven die al op de actions zijn gesprongen of dat op het punt staan te doen, zijn Proximus, ING, KBC, Randstad, BPost, VRT of bol.com.

De Google Assistant is verkrijgbaar voor Android- en iOS smartphones (met Android 5 Lollipop of hoger) en enkele hoofdtelefoons. De Google Assistent is oproepbaar op geschikte apparaten door de Home-knop ingedrukt te houden of “Oké Google” te zeggen. Je kunt zo snel en eenvoudig een bericht verzenden, de wekker voor de volgende dag instellen, een liedje afspelen, navigatie-instructies ontvangen en het nieuws beluisteren.

Eén werkpunt: de Nederlandse stem is voorlopig nog niet vervangen door een Vlaamse. Google Assistant blijft dus een work in progress. En dat zal nog wel even zo blijven.