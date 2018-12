3 Moet ik nu meteen mijn oudere HDMI-kabel weggooien?

De HDMI-kabel die je al in je bezit hebt, kan wel eens volstaan om gebruik te maken van alle features. Veel hangt af van jouw eisen en kijkgewoontes:

Kijk je gewoon tv?

Sluit dan de HDMI-kabel aan tussen de tv en met toestel waarmee je tv kijkt (meer dan waarschijnlijk een settopbox van je tv-aanbieder). Krijg je een stabiel en duidelijk beeld zonder artefacten, dan is de kabel volledig in orde en hoef je geen nieuw exemplaar in huis te halen.

Wil je HDR-content bekijken (Netflix, Ultra HD Blu-ray) of spelletjes spelen met een framerate van 60fps?

Controleer dan eerst of je op de kabel een label of vermelding als High Speed, Premium High Speed of Ultra High Speed aantreft. Of zoek even via het internet naar het merk en het modelnummer en kijk wat het label is.

Een andere methode is om de juiste instellingen die je wenst te bereiken op alle toestellen te selecteren. Zie je opnieuw een stabiel beeld, dan is er geen vuiltje aan de lucht.