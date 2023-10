Denon, een wereldwijd premium audiomerk met meer dan een eeuw ervaring in geluidstechniek op het hoogste niveau, kondigt aan dat Denon PerL™ en PerL Pro™ True Wireless (TWS) Earbuds verkrijgbaar zijn via geselecteerde retailers.

Met de Denon PerL oordopjes met Masimo AAT™ (Adaptive Acoustic Technology™) kunnen gebruikers een persoonlijk audioprofiel aanmaken om de geluidskwaliteit van de oordopjes te optimaliseren. De naamgeving van de oordopjes, PerL (Personalized Listening), belichaamt de missie om muziekgenot opnieuw te definiëren: door een echt gepersonaliseerde luisterreis.

Het gehoor verschilt van persoon tot persoon en kan de luisterervaring beïnvloeden. De twee Denon PerL TWS-modellen – Denon PerL Pro en Denon PerL – maken gebruik van de gepatenteerde Masimotechnologie om de zwakke otoakoestische emissies (OAE’s) te meten, die worden geproduceerd door het binnenoor in de aanwezigheid van een reeks afgespeelde tonen om de unieke reactie van elke persoon op geluid te beoordelen. Zodra de OAE’s zijn geanalyseerd om te bepalen hoe gevoelig iemands oren zijn voor elke frequentie, wordt een persoonlijk gehoorprofiel aangemaakt in de Denon PerL Headphone app, met behulp van kunstmatige intelligentie. Dit geïndividualiseerde profiel biedt ongeëvenaarde diepte, detail en helderheid – perfect afgestemd op je eigen gehoor en versterkt door Denons levendige en ruimtelijke kenmerkende geluid.

Een ander belangrijk voordeel, uniek voor Denon PerL Pro oordopjes, is de draadloze levering van geluid van hoge kwaliteit door . Terwijl standaard Bluetooth®-technologie audio comprimeert en decomprimeert tijdens draadloze overdracht, bieden Denon PerL Pro-oordopjes een streamingervaring die vergelijkbaar is met het luisteren naar een cd. Dit betekent dat gebruikers kunnen genieten van high-fidelity streamingbronnen met een uitstekende geluidskwaliteit. PerL Pro creëert ook een surround sound-effect dat de algehele audio-ervaring verbetert in een compact en comfortabel draadloos oordopjesontwerp.

Zowel de Denon PerL Pro- als PerL-modellen bieden actieve ruisonderdrukking en een transparantere sociale modus, zodat je de wereld kunt buitensluiten of binnenlaten. PerL Pro heeft acht microfoons (tegenover vier in PerL) en verbeterde ruisonderdrukking, waarbij het niveau van onderdrukking automatisch wordt aangepast aan de hoeveelheid doorlekkend geluid, het omgevingsgeluid en de mate waarin de oordopjes in de oren passen.

Denon PerL gebruikers zullen in staat zijn om hun personalisatie reis te verhogen door het bekijken van hun unieke profielen via de Denon Headphones app voor iOS en Android, met de mogelijkheid om functies, zoals selectieve ruisonderdrukking of Social Mode en on-earbud touch controles, zoals afspelen / pauzeren, overslaan track, volume wijzigen, en nog veel meer aan te passen.

De Denon PerL en PerL Pro hoofdtelefoons zijn nu verkrijgbaar via geselecteerde Denon verkooppunten.