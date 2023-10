Sony heeft INZONE Buds aangekondigd – nieuwe echt draadloze game-oordopjes boordevol met Sony’s befaamde audiotechnologie die is ontworpen om je te helpen winnen. INZONE Buds bieden zowel pc- als consolegamers een meeslepende game-ervaring dankzij gepersonaliseerd geluid, een ongeëvenaarde batterijlevensduur van 12 uur en een lage latentie.

Deze innovatie wordt vergezeld door de INZONE H5 draadloze headset, die een verbazingwekkende 28 uur ononderbroken gameplay biedt en zorgt voor comfort tijdens lange gamesessies.

Beide producten zijn ontstaan uit een samenwerking met het gerenommeerde esportsteam Fnatic, dat in 2024 zijn 20-jarig bestaan viert en dit jaar achter elkaar internationale titels veroverde in de VALORANT Champions Tour.

Verder wordt de nieuwe zwarte versie van de veelgeprezen INZONE H9 draadloze noise cancelling headset gelanceerd.

INZONE blijft je PC- en PlayStation-game-ervaring verbeteren met verbeterd audio-realisme.

INZONE-Buds

360 ruimtelijk geluid voor gaming

Met 360 Spatial Sound op de INZONE Buds hoor je de richting en afstand van je tegenstander, zodat je de concurrentie altijd een stap voor bent. Sony heeft jarenlang gewerkt aan toonaangevende hoofdtelefoontechnologie en heeft de INZONE Buds zo ontwikkeld dat ze een geluidsveld bieden dat helemaal op jou is afgestemd. Door niet alleen de vorm van het buitenoor te analyseren, maar ook de akoestische eigenschappen van de gehoorgang, bieden de INZONE Buds een nauwkeuriger ruimtelijk geluid.

Met Sound Field Optimisation kun je een gepersonaliseerd hoorprofiel maken door foto’s van je oren te maken met de 360 Spatial Sound Personaliser smartphone app. Vervolgens kunt u genieten van uw game met ongeëvenaarde ruimtelijke nauwkeurigheid.

INZONE Buds kunnen worden geoptimaliseerd voor jouw gehoorgang met Sound Tone Personalisation. De oordopjes spelen testgeluiden af van driverunits en gebruiken feedbackmicrofoons om te meten hoe het geluid je gehoorgang vult. Op basis van de akoestische analyse wordt het geluid vervolgens gepersonaliseerd met behulp van de INZONE Hub PC-applicatie, zodat u verzekerd bent van een echt eigen ruimtelijke luisterervaring.

Dynamische Driver X

Door elk geluid in de game natuurgetrouw te reproduceren, van krachtige explosies tot subtiele voetstappen, word je meegevoerd in de wereld van de game. Dit wordt mogelijk gemaakt door een speciaal ontworpen driverunit met hoge prestaties – Dynamic Driver X – die is ontworpen voor reproductie van brede frequenties en die ook wordt gebruikt bij de WF-1000XM5. De diafragmastructuur, die gebruik maakt van verschillende materialen voor zowel de koepel als de rand, zorgt voor minimale vervorming en een heldere geluidskwaliteit, wat een ongeëvenaard niveau van auditief realisme oplevert.

Ruisonderdrukking

Dankzij de actieve ruisonderdrukking van Sony blokkeren de INZONE Buds achtergrondgeluiden, zodat u zich kunt concentreren op de game.

Geef uw gamesessies meer energie

De nieuwe L1-processor met laag energieverbruik biedt een batterijlevensduur tot 12 uur in de hoofdtelefoon, met een totale batterijlevensduur tot 24 uur met de oplaadhouder. Met de langste batterijlevensduur in de industrie zijn de INZONE Buds klaar om langere sessies van energie te voorzien en een revolutie teweeg te brengen in uw gaming.

De INZONE Buds worden geleverd met een USB-C® dongle-aansluiting die een latentie van minder dan 30 ms biedt, wat betekent dat niets je zal tegenhouden.

Meer comfort, meer gaming

Dankzij een nieuw ontwerp dat het contact met het oor vermindert, kun je langer gamen met meer comfort.

INZONE Buds zijn verkrijgbaar in twee kleuropties – zwart en wit – zodat je de kleur kunt kiezen die het beste bij jouw gamestijl past.

Andere functies

Microfoon met AI-gebaseerde ruisonderdrukking: Vangt je stem effectief op, zelfs in luidruchtige omgevingen.

Tikbediening: Aanpasbare tapfuncties.

LE Audio: Geniet van een batterijlevensduur tot 24 uuriii wanneer aangesloten op je smartphone.

Smartphone-app: Compatibel met de Sony Headphones Connect-app.

INZONE H5

Met een lichtgewicht constructie, lagere zijdelingse druk en geavanceerde ruimtelijke weergave is de H5 klaar voor je langste gamesessie. De INZONE H5 heeft ook geavanceerde ruimtelijke weergave om je gefocust te houden op het spel, en een boommicrofoon om ervoor te zorgen dat je gehoord wordt, waardoor het de ideale headset is in je zoektocht naar de overwinning.

Belangrijkste kenmerken INZONE H5

Draadloos: 2,4GHz draadloze verbinding.

360-ruimtelijk geluid voor gamen: Precisie met 3D-geluidspositionering.

Eindeloos comfort: Lichtgewicht van 260 gram, zachte oorkussens en ontwerp met lage druk voor lange gamesessies.

Kristalheldere communicatie: AI-gebaseerde ruisonderdrukking en bidirectionele microfoon zorgen voor heldere gesprekken tijdens het gamen.

Batterijduur: 28 uur draadloos.

Bedraad: Optie voor 3,5 mm plug.

INZONE H9 Zwart – een nieuwe kleurvariant

INZONE H9, bekend om zijn uitzonderlijke ruisonderdrukking, geluidskwaliteit en comfort, krijgt een langverwachte nieuwe zwarte kleuroptie.