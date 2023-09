Bowers & Wilkins, het gerenommeerde Britse audiomerk, heeft een nieuwe afwerking gelanceerd van zijn toonaangevende draadloze hoofdtelefoon, de meermaals bekroonde Px8. De Px8, nu verkrijgbaar met een Royal Burgundy nappaleren afwerking, aangevuld met verfijnde gouden details, is en blijft de referentiestandaard voor de geluidsweergave, het ontwerp, de constructie en de afwerkingskwaliteit van draadloze hoofdtelefoons.



De leider in het ontwerp van premium hoofdtelefoons

De armconstructie van gegoten aluminium van de drie Px8-modellen verwijst naar de kenmerkende designtaal van Bowers & Wilkins en is aangevuld met een diamantgeslepen heldere rand op elke logoplaat. De oorschelpen, de kussens van geheugenschuim en de hoofdband zijn afgewerkt met zacht, luxueus nappaleer dat voor ultiem comfort zorgt en heerlijk aanvoelt. Met deze combinatie van ontwerp en materiaal bevestigt de Px8 de ongeëvenaarde positie van Bowers & Wilkins als vooraanstaand audiomerk.

Ongeëvenaard geluid met hoge resolutie

De Px8 levert zijn bekroonde geluid dankzij ultra-high-performance 40mm Carbon Cone drivers, op basis van technologieën die zijn overgenomen uit de referentieluidsprekers van Bowers & Wilkins. In combinatie met krachtige, door Bowers & Wilkins ontwikkelde DSP (Digital Signal Processing) levert dit een uitstekende 24-bits geluidskwaliteit met hoge resolutie van de bekende streamingbronnen.

De nieuwe Px8 is opnieuw getuned. Door de ongeëvenaarde combinatie van een ultrasnelle driverrespons en uitzonderlijk lage vervorming over het hele frequentiebereik die dit heeft opgeleverd, zijn er nu nog meer details te horen. Dit uit zich in resolutie, realisme en dynamiek die zelfs de hoge prestaties van de Px7 S2 en de nieuwe Px7 S2e overtreffen. De muziek klinkt nu nog natuurlijker en pakkender en brengt de luisteraar dichter dan ooit bij True Sound: het geluid zoals de artiest het oorspronkelijk bedoeld heeft. De draadloze hoofdtelefoon biedt de beste geluidskwaliteit van Bowers & Wilkins ooit.

De nieuwe Px8 is verkrijgbaar in het nieuwe Royal Burgundy plus de bestaande lichtbruine en zwarte nappaleren afwerkingen vanaf 27 september.