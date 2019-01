De WH-1000XM3 is ondertussen aan de derde generatie toe, en ditmaal koos Sony voor analoge versterking en kleine aanpassingen aan het design.

Vorig jaar onderwierpen we al de tweede versie van de WH-1000XM aan een test en de bevindingen waren uitstekend. De prestatie is des te indrukwekkender wanneer je weet dat voor de zomer van 2016 Sony niet meespeelde op de markt voor premium, draadloze ruisonderdrukkende hoofdtelefoons.

De XM3 voert nu enkele kleine wijzigingen aan het design door en het maakte ook de omslag naar een analoge versterking. Over dat laatste straks meer, maar eerst het design.

Design en draagcomfort

De eerste indruk is dat de keuze voor plastic in plaats van metaal voor de hoofdband voor een iets minder luxueuze uitstraling zorgt ten opzichte van de XM2. Maar het schaaft wel een 20-tal gram van het totale gewicht van de hoofdtelefoon. Het kussen is dikker en zachter en de oorkussens zijn iets groter en omsluiten iets beter de oren. De combinatie van al die wijzigingen zorgt in de praktijk voor een aangenamer draaggevoel, ook tijdens langere luistersessies onderweg of op kantoor. We mogen gerust spreken van een erg comfortabel te dragen hoofdtelefoon.

Een aantal zaken zijn hetzelfde gebleven. De rechterzijde bevat nog steeds een aanraakgevoelig paneel dat een iets gladder oppervlak meekreeg. Via dit aanraakgevoelig vlak regel je het volume door naar boven of onder te vegen, kan je muziek afspelen en pauzeren en telefoontjes aannemen door een dubbele tik. Tot slot kan er ook links en rechts geveegd worden om te wisselen tussen muzieknummers. Door jouw hand volledig over het rechteroor te leggen (de Quick Attention-modus), dempt de muziek en kan je reageren op communicatie van buitenaf. De hoofdtelefoon afnemen lijkt ons iets socialer. Het rechteroor bevat verder een USB-oplaadpoort.

Het linkeroor bevat de aan/uit-knop en de knop die de ruisonderdrukking en de mate waarin omgevingsgeluid mag doorsijpelen regelt (NC/Ambient-knop). Met die laatste knop zijn er drie standen: Noise-Cancelling, Ambient Sound en Ambient Sound Control uitgeschakeld. De eerste is de ruisonderdrukking, de tweede stand zorgt ervoor dat er nog wat geluid van buitenaf doorkomt, en de laatste stand laat alles door.

In de app kan je de functie van deze knop ook wijzigen en hem gebruiken om de stembediening via Google Assistant en Amazon Alexa te activeren.

Ruisonderdrukking

De ruisonderdrukking is verder verbeterd, en dat over het hele frequentiebereik. De grootste vooruitgang, zegt Sony, zit hem in de midrange en de hoge tonen. Dat merk je vooral in drukke kantoren waar er heel wat verschillende geluidsfrequenties op je af komen. Stemmen volledig buiten houden lukt wel niet altijd: het geschreeuw van de kids kwam in mijn geval toch nog door. Dat is niet verwonderlijk want in stemmen zit er heel wat dynamiek.

Nieuw is dat je de ruisonderdrukking ook permanent aan kan laten staan, zelfs als je geen muziek aan het afspelen bent.

Om het maximale uit de hoofdtelefoon te halen, gebruik je best de Headphones Connect-app. Via de app regel je de sterkte van de actieve ruisonderdrukking door jouw activiteit aan te geven op een schaal tot 20. Bijvoorbeeld wandelend in de stad, op kantoor of een maximale ruisonderdrukking als je niet gestoord wenst te worden. Je kan ook aangeven of de focus moet gelegd worden op stemmen van buitenaf.

Wie regelmatig het vliegtuig neemt kan binnen de app de ruisonderdrukking optimaliseren voor vluchten. De atmosferische druk is immers in een vliegtuig anders dan op kantoor. Met de functie wordt het geluid en de gevoeligheid van de hoofdtelefoon aangepast aan de nieuwe situatie. Vergeet wel niet dezelfde oefening opnieuw te doen wanneer het vliegtuig terug voet aan land zet!

Batterij

Over de batterij hebben we niks dan goeds te vertellen. In een drietal uur is de hoofdtelefoon volledig opgeladen, en kan hij er weer 25 à 30 uur tegenaan met ruisonderdrukking ingeschakeld.

Bijzonder handig is de snel opladen-functie: tien minuten opladen en je kan vijf uur voort. Dat is een grote vooruitgang ten opzichte van de XM2, die in dezelfde korte oplaadtijd slechts 70 minuten voort kon. De keuze voor USB-C heeft daar ongetwijfeld mee te maken.

Geluidskwaliteit

Op geluidsvlak ontgoochelt de WH-1000XM3 allerminst. De nieuwe QN1-chip, die Sony speciaal ontwikkelde voor deze ruisonderdrukkende hoofdtelefoon, bevat drie onderdelen: ruisonderdrukking, een digitaal-naar-analoog omzetter (DAC) en een miniscule analoge versterker.

In de praktijk is het geluid dat de XM3 produceert weer een stap vooruit in vergelijking met de voorganger. Muziek klinkt meer open en ruimtelijker, en de bass overheerst nooit de andere frequenties. Stemmen en instrumenten klinken duidelijker en direct, met meer details en dynamiek.

In de app kan je trouwens het geluid verder afstemmen op jouw voorkeuren, en heb je de keuze tussen twee Bluetooth-varianten, SBC en Sony’s LDAC. De eerste zorgt voor een stabielere verbinding, de tweede voor een betere geluidskwaliteit en hi-res audio. Ook andere codecs zoals AAC, aptX en aptX HD ondersteunt deze hoofdtelefoon.

Minpunten

Valt er dan niks negatiefs te vertellen over deze hoofdtelefoon? Toch wel. De verbinding via Bluetooth met bijvoorbeeld een twee jaar oude televisie loopt niet altijd van een leien dakje, en is niet ‘seamless’ zoals we het zouden willen. Eens de verbinding is gemaakt, is er geen probleem maar de initiële detectie bij een nieuwe kijkbeurt mislukt vaak. De enige manier is dan een volledig nieuwe koppeling opzetten.

Ook het bereik van Bluetooth 4.2 laat soms te wensen over. Wanneer we even van de woonkamer naar de koelkast wandelen, durft de muziek wel eens weg te vallen. Het inbouwen van Bluetooth 5.0 zou dit misschien kunnen oplossen.