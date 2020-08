Sinds half augustus week ligt de vierde generatie van Sony’s beste ruisonderdrukkende hoofdtelefoon in de winkels, de WH-1000XM4. Zijn voorgangers scoorden elk jaar bijzonder hoge scores in onze (en andere) reviews. Loont het de moeite om voor het (duurdere) nieuwste model te kiezen of haal je nog snel de oudere hoofdtelefoon in huis?

Tijd om daarom even de belangrijkste verschillen tussen beiden op een rij te zetten, van prijs tot geluidskwaliteit en andere features. De keuze ligt achteraf bij jou.

Prijs

Laten we meteen in huis vallen met de prijs. De WH-1000XM4 is splinternieuw en krijgt dus een hogere prijs mee, namelijk 380 euro. De iets meer dan twee jaar oude WH-1000XM3 (lancering in mei 2018) vind je vandaag al terug voor prijzen vanaf 229 euro.

Batterijduur

Op dit vlak zijn er geen verschillen tussen beiden. Zowel de XM3 en XM4 houden het ongeveer 30 uur uit met ruisonderdrukking ingeschakeld. Zonder ruisonderdrukking is dat zelfs 38 uur. Ook snel opladen is voor beiden van de partij: 10 minuten opladen is goed voor vijf uur luistertijd. Opladen gebeurt nog steeds via USB-C.

De XM4 heeft wel een handige uitbreiding: doordat in één van de oortjes een speciale proximity sensor werd geplaatst en verder ook twee sensoren die versnelling meten, pauzeert automatisch de muziek wanneer de hoofdtelefoon wordt afgenomen. Zet je hem terug op, wordt de muziek verder afgespeeld.

Design en gebruiksgemak

Ook hier amper verschil. De XM4 is qua looks zowat identiek aan zijn voorganger. De oorkussentjes zijn iets groter en zouden het draagcomfort verder moeten verbeteren.

Geluidskwaliteit

Samen met Sony Music Studios Tokyo werd voor de XM4 een nieuw Edge-AI audiosysteem ontwikkeld. Er is gebruik gemaakt van een grote database van audiotracks om een inzicht te krijgen in de samenstelling van specifieke audiosignalen. Deze technologie herstelt de kwaliteit die verloren is gegaan bij digitale compressie van audiotracks.

De XM4 beschikt verder ook over Dual Noise Sensor-technologie. Deze vangt omgevingsgeluid op via de microfoons en analyseert dit via de processor. Vervolgens detecteert een nieuwe Bluetooth System on Chip deze gegevens en past ze meer dan 700 keer per seconde aan op basis van de muziek en het geluid. In de praktijk zou omgevingsgeluid daarom nog beter worden geanalyseerd en geblokkeerd.

Een andere verbetering situeert zich op het vlak van connectiviteit. Waar de XM3 slechts met één toestel tegelijk kan verbinden, is dat euvel bij de XM4 nu opgelost en kan er met twee apparaten een continu verbinding worden opgezet. Wat betekent dat in de praktijk? Stel dat je naar muziek via je laptop aan het luisteren bent en je krijgt een inkomende oproep op je telefoon, dan kan je in één handeling op het aanraakpad (op de hoofdtelefoon) snel schakelen tussen beide toestellen. Wat ons betreft is dit toch één van de belangrijkste toevoegingen op de XM4, en een functie die de concurrentie al had.

De WH-1000XM4 heeft net als op de XM3 de Adaptive Sound Control functie. Die detecteert wat je exact aan het doen bent – denk aan stadsgeluiden tijdens het wandelen in de stad, of het geluid vanuit een vliegtuig – en past de ruisonderdrukking hierop aan. Een nieuwigheid is dat de XM4 nu leert op welke locaties je vaak uithangt, en de geluidskwaliteit hierop afstemt.

Ook nieuw op de WH-1000XM4 is de Speak-to-Chat functie. Hiermee is het mogelijk om korte conversaties te voeren zonder dat de hoofdtelefoon moet worden afgezet. Door te spreken herkent de hoofdtelefoon automatisch jouw stemgeluid en wordt de muziek gepauzeerd. Na het laatste spraaksignaal start de muziek automatisch na 30 seconden of door een simpele aanraking aan de oortjes.

Voor handsfree gesprekken is het goed om te weten dat de stemkwaliteit werd verbeterd door nieuwe Precise Voice Pickup-technologie.

In onze review van anderhalf jaar geleden (https://elektrozine.be/review-sony-wh-1000xm3/) waren we lovend over de geluidskwaliteit van de XM3 die flinke stappen vooruit zette ten opzichte van de XM2. Hoe het met de XM4 gesteld is zullen we zelf nog moeten testen.

Conclusie

De XM4 heeft heel wat kleine maar handige toevoegingen, zoals de connectie met twee apparaten en een verdere verfijning van de ruisonderdrukking. Het oudere model blijft een uitstekende hoofdtelefoon, maar er zijn wel wat redenen op te sommen om toch voor het nieuwste model te gaan, zoals de multipair-functie. Aan jou de keuze.