De nieuwe Philips N7808 slaaphoofdtelefoon, ontworpen door TP Vision in samenwerking met Kokoon, biedt een van de meest geavanceerde, comfortabele en effectieve slaapoplossingen tot nu toe. De dunne oordopjes en bijhorende app helpen dragers gemakkelijker in slaap te vallen en beschermt ze tegen verstoringen van buitenaf terwijl ze slapen. De Philips N7807 slaaphoofdtelefoon is vanaf 2 oktober verkrijgbaar.

Slaap neemt bijna een derde van ons leven in beslag. Het is van vitaal belang voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, energie en productiviteit. Meer dan 20 grootschalige onderzoeken rapporteren allemaal dezelfde duidelijke relatie: hoe korter je slaapt, hoe korter je leeft. Hoewel er een bijna onbeperkt aantal ideeën zijn die beweren oplossingen te bieden, is 89%* van de consumenten het er al over eens dat audio hen helpt te ontspannen, hun geest af te leiden en te slapen.

17%* geeft toe dat ze geprobeerd hebben om hun bestaande koptelefoon of oordopjes te gebruiken om dit werk te doen, maar bijna allemaal zijn ze het erover eens dat dit geen comfortabele oplossing is. ​

Om deze doelgroep een helpende hand te bieden, hebben TP Vision en Kokoon de handen ineen geslagen en een speciaal product ontworpen dat zich richt op het verbeteren van de nachtrust en slaap. De nieuwe slaaphoofdtelefoon combineert een comfortabele pasvorm met geweldig geluid. De slaapoordopjes meten op intelligente wijze de persoonlijke prestaties en bieden nauwkeurige slaapmonitoringopties.

Alle belangrijke elektronische componenten van de Philips N7808 slaaphoofdtelefoon zijn geplaatst in een ondiepe en kleine behuizing die in de nek zit – vrijwel onmerkbaar als je ligt. Dankzij de gebalanceerde armatuurdrivers hebben de oordopjes van de slaaphoofdtelefoon het kleinste profiel van slechts 6 mm dik, in tegenstelling tot de normale behuizing van de meeste oordopjes van meer dan 20 mm.

Het product en R&D team van Philips Sound, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van koptelefoon, heeft een nieuwe siliconen kabelbehuizing met strakkere wikkel toegevoegd aan het oorspronkelijke productconcept, om de druk op zowel de buitenste oorschelp als in de gehoorgang te verminderen. Daarnaast is het oordopje rond de oortip gedraaid om te voorkomen dat de kabel in contact komt met het doorgaans gevoelige deel van het oor voor maximaal comfort.

Het kleine formaat van de hoofdtelefoon, inclusief vijf maten oordopjes, en de kabelaanpassingen zorgen ervoor dat de slaap-oordopjes altijd correct passen en de hele nacht goed blijven zitten.

Sensoren in de oordopjes houden het slaappatroon van de gebruiker in de gaten om het geluid aan te passen en automatisch te vervagen als de gebruiker in slaap valt. ​

Geluiden van buitenaf zijn meestal de belangrijkste reden voor een verstoorde slaap. De Philips slaaphoofdtelefoon heeft een uitstekende geluidsisolatie die werkt in combinatie met een intelligente functie voor het maskeren van storende geluiden (noise masking), en bevat daarnaast ook de SnoreProtect TM-technologie. Deze technologie maakt gebruik van nauwkeurig afgestelde en langzaam geïntroduceerde white noise om pieken in extern geluid die als storend kunnen worden ervaren (zoals een snurkende partner, luide buren of verkeer) af te vlakken. Hierdoor krijgen gebruikers een minder verstoorde slaap en een verbeterde nachtrust.

Persoonlijke ondersteuning wordt geboden door de integratie met de Kokoon App. Slaappatronen worden continu gemonitord o.a. door een kleine, optische hartslagmeter in de oordop. Deze werkt door licht in de huid te schijnen en te meten hoe het licht wordt verspreid door de bloedstroom van een lichaam. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om gebruikers te helpen hun weg naar een betere slaap te begrijpen en te belegeleiden naar een optimale nachtrust. Gebruikers hebben toegang tot een gepersonaliseerde coaching-tool en tot specialistische en een op maat gemaakte (slaap)audio. Afgestemd op de audio behoeften van dat moment; slapen na een stressvolle dag, in een onbekende slaapomgeving of in slaap komen bij piekeren.

De slaaphoofdtelefoon heeft een batterijlevensduur van tien uur en kan ook worden gebruikt om te bellen, luisterboeken of mindfulness apps te beluisteren of podcasts en muziek te streamen. Dit kan via de bekende grote aanbieders zoals Apple Music, Audible, Spotify, YouTube, de Calm en Headspace Apps of via de Kokoon App.

Ga voor meer informatie naar www.sleepheadphone.com.