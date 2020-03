In een blogpost op zijn website laat Sonos weten dat het in juni Sonos S2 lanceert, een nieuwe app en besturingssysteem. Die maakt onder meer hoge-resolutie audio (hi-res audio) mogelijk, iets wat tot op heden altijd ontbrak op de Sonos-producten.

De meeste producten van Sonos zullen volgens het merk compatibel zijn met Sonos S2, maar enkele oudere, zogenaamde ‘legacy’ producten, zullen niet alle nieuwe functies van S2 ondersteunen. Dat heeft te maken met de oudere hardware die in deze toestellen zit, aldus Sonos.

Indien je een aantal van deze toestellen in je bezit hebt, zal je de huidige app kunnen blijven gebruiken. Die zal hernoemd worden naar Sonos S1 Controller.

De volgende producten van Sonos zullen niet-compatibel zijn met de nieuwe app:

Zone Players

CR200

Bridge

Connect (Gen 1)

Connect:Amp (Gen 1)

Play:5 (Gen 1)

Producten die na mei 2020 zullen worden uitgebracht zullen enkel compatibel zijn met het nieuwe Sonos S2.

Bezit je een combinatie van oudere en recente Sonos-toestellen dan kan je de twee systemen naast elkaar gaan gebruiken, of alles via het oude systeem (de Sonos S1 Controller app) laten verlopen. Zo konden we dat toch afleiden uit het bericht van Sonos.

Onderstaande foto somt alle opties op die je voor allerhande combinaties ter beschikking hebt. Daaruit blijkt dat nieuwe features en diensten niet meer zullen worden aangeboden onder S1.

Met de komst van Sonos S2 komen er een heleboel nieuwe functies bij. Zo belooft Sonos hi-res audio voor zowel muziek als home cinema, en ‘preset groupings’ waarbij je een of meerdere speakers op een bepaald moment van de dag (opstaan, party, …) bepaalde muziek kan laten afspelen.

Sonos blijft evenwel vasthouden aan zijn upgradeprogramma voor de legacy-toestellen, waarbij je oudere speakers kan inwisselen voor nieuwe, met 30% korting. Het grote verschil is dat je de oudere speakers zult blijven kunnen gebruiken, of kan wegschenken aan familie of vrienden.

