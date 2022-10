Voor een volledig, meeslepende home entertainment ervaring.

Dolby Atmos® en MultiBeamTM -technologieën zorgen samen voor meeslepende 3D- geluidsprestaties in één balk.

Harman Kardon presenteert de Citation MultiBeam 1100 soundbar, voorzien van Dolby Atmos® en MultiBeamTM voor een volledig meeslepende home entertainment ervaring. De nieuwste toevoeging aan de hoogwaardige Harman Kardon Citation-serie laat de zintuigen stralen met een elegant ontwerp dat een aanvulling vormt op het prachtige geluid.

MINIMALISTISCH EN MULTIDIMENSIONEEL

Verhoog uw favoriete muziek, films en games voor een multidimensionale surround sound-ervaring. Met Harman Kardon’s eigen MultiBeam TM-technologie en 11 drivers, waaronder 2 omhoog gerichte hoogtekanalen voor Dolby Atmos® , levert de Harman Kardon Citation MultiBeam 1100-soundbar meeslepend, filmisch 3Dsurroundgeluid en een rijke bas.

De Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 is een compleet homeentertainmentsysteem dat moeiteloos toegang biedt tot meer dan 300 online muziekstreamingdiensten via AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MR

M) en Chromecast built-inTM. Afspeellijsten, internetradio, podcasts en luisteren in meerdere kamers klonken nog nooit zo goed. Intuïtieve bediening, een HDMI ARCaansluiting en automatische kamerkalibratie zorgen voor ongeëvenaarde connectiviteit en een naadloze set-up.

OVER HARMAN KARDON

Harman Kardon creëert een prachtig geluid dat tot u spreekt. Het wereldberoemde audiomerk laat functie en vorm naadloos in elkaar overvloeien, door middel van geluid van de hoogste kwaliteit, een elegant ontwerp en nauwgezette aandacht voor detail. In 1954 werd Harman Kardon het eerste audiomerk dat een compacte AM/FM Hi-Fi ontvanger op de markt bracht. Al meer dan 65 jaar is Harman Kardon een toonaangevende expert op het gebied van audiotechniek en -ontwerp en weet hij oren en harten te veroveren. De iconische Harman Kardon SoundSticks, die de status van het merk op het gebied van design bevestigen, maken deel uit van de permanente collectie van het Museum of Modern Art in New York.