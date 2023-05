Maar liefst drie Loewe-producten hebben de prestigieuze Red Dot

Award ontvangen: Product Design 2023. De Loewe design TV iconic, de Loewe soundbar klang bar3 mr en de Loewe

subwoofer klang sub1 overtuigden de internationale jury

en werden bekroond in de wedstrijd voor productdesign.

De Red Dot Award: Product Design bestaat al sinds 1955 en is

tegenwoordig een van de grootste en belangrijkste

ontwerpwedstrijden ter wereld – elk jaar staan talloze bedrijven

en ontwerpstudio’s uit de hele wereld tegenover het professionele

oordeel van de internationale Red Dot-jury. De beste

productontwerpen van het jaar worden bekroond in 51 categorieën,

waardoor de prijs een wereldwijd erkend en prestigieus

kwaliteitskeurmerk voor goed design is. Red Dot awards worden

alleen toegekend aan producten die indruk maken met hun

uitstekende designkwaliteit – zoals de Loewe iconic, de Loewe

klang bar3 mr en de Loewe klang sub1 in 2023: Esthetisch

aantrekkelijk, functioneel en innovatief – de Red Dot Award

benadrukt de uitstekende designkwaliteit van de drie

Loewe-toestellen.

Loewe beschouwt zichzelf al meer dan 100 jaar als een

gerenommeerd en innovatief designmerk. We zijn dan ook zeer

verheugd dat het productdesign van drie van onze apparaten nu is

onderscheiden met de Red Dot Design Award 2023. De onderscheiding

is een bevestiging van ons merk-DNA dat Duitse techniek, uitmuntendheid en kwaliteit combineert met een exclusief design. De Loewe iconic, de Loewe klang bar3 mr en de Loewe klang sub1 illustreren samen deze unieke combinatie die kenmerkend is voor alle Loewe-producten”, aldus Christian Alber, COO van de Loewe Technology GmbH, over het winnen van de Red Dot Award 2023.

De bekroonde producten in een overzicht:

Loewe iconic: Het TV design icoon

Met de Loewe iconic presenteert het traditierijke merk uit Kronach een indrukwekkend design-TV-model dat niet alleen een hoogwaardige TV met geluidsinstallatie is, maar een allesomvattend designicoon: Met zijn sculpturale vorm en 360 graden design verfijnt de Loewe iconic de woonkamer tot een kunstzinnige en galerieachtige omgeving. De basis is de unieke,

hoogwaardige inbouwoplossing van het materiaal Syno-Stone in de

kleur Graphite Grey. Syno-Stone is een massief mineraal materiaal dat dankzij het niet-poreuze oppervlak duurzaam en zeer hygiënisch is. Dit unieke design wordt gecombineerd met de modernste TV- en audiotechnologie, want de Loewe iconic biedt keuze uit twee varianten en de modernste OLED-displays in

beeldschermformaten van 55 en 65 inch. Bovendien is een soundbar met in totaal 360 watt muziekvermogen elegant geïntegreerd achter een stoffen paneel. De Loewe iconic wordt gemaakt in Duitsland.

Loewe klang bar3 mr: Unieke soundbar voor alle

thuisbioscoopeisen

De compacte soundbar Loewe klang bar3 mr biedt een 3.1-kanaals geluidssysteem dat met 360 watt, zeven frontluidsprekers en de geïntegreerde twin-drive subwoofer een uitstekende thuisbioscoopervaring en multi-room audio biedt. Via de lossless en latency-free Loewe Wireless Digital Audiolink-technologie van de tweede generatie of de geïntegreerde AV-receiver met voorversterkeruitgang en cinch-aansluitingen kan hij modulair worden uitgebreid tot een 5.1-kanaals thuisbioscoop.

Loewe klang sub1: Compacte, trillingsvrije krachtpatser

De compacte Loewe klang sub1 subwoofer met 160 watt zorgt

voor een dynamische, krachtige basbasis en vult daarmee zowel de

geïntegreerde audio-oplossingen van Loewe TV-toestellen als die

van andere aanbieders met parallel aan de TV gestuurde

audio-uitgang aan – en maakt zo van een stereo-TV een 2.1

geluidssysteem. Het design van de innovatieve subwoofer maakt een zeer compact formaat, een draadloze verbinding met de TV via

Bluetooth aptX Low Latency en een trillingsvrije geluidsweergave

mogelijk. Zo past de Loewe klang sub1 onopvallend in elke ruimte.