Begin 2021 onthulde Samsung de veelzijdige nieuwe line-up TV’s en soundbars. De grote gemene deler bleek voor ieder wat wils: alle nieuwe modellen staan garant voor verbluffende kijk- en luisterervaringen.

Of we het nu over de nieuwe display-technologie Neo QLED hebben die als eerste televisie ter wereld een ‘Eye-Care’ certificaat heeft ontvangen of de populaire Lifestyle TV The Frame, in alle nieuwe Samsung TV’s komen de nieuwste technologische ontwikkelingen samen om je een ervaring te bieden die je nog niet eerder had.

Neo QLED

De Neo QLED – beschikbaar in 8K (QN900A en QN800A) en 4K (QN95A, QN9XA en QN85A) – levert niet alleen spectaculair scherp en levendig beeld, de toestellen zijn tegelijkertijd een hub voor fitness, entertainment en thuiswerken. De 4K-modellen starten bij beeldformaat 50 inch. Het beeldformaat voor 8K start bij 65 inch. Beide modellen zijn beschikbaar vanaf april.

The Frame

The Frame – die in off-modus verandert in een kunstwerk naar keuze – verschijnt in beeldformaten van 32 tot 75 inch en zal vanaf volgende week beschikbaar zijn.

Nóg meer beleving

Naast een uitmuntende kijkervaring is geluid van essentieel belang voor een ultieme thuisbioscoopervaring. De volledige Q-serie soundbars beschikt over Q-Symphony-technologie. Dit zorgt ervoor dat de tv zijn speakers niet uitschakelt als je er een soundbar aan koppelt, maar deze juist in harmonie laat samenwerken voor een ultieme surround sound beleving. Op alle Essential A-serie soundbars voeg je eenvoudig zelf meer bass toe dankzij de nieuwe functie ‘Bass Boost’. Via de functie ‘Tap Sound’ speel je direct je mobiele device af op de soundbar. De soundbars uit de S-serie zijn voor een premium uitstraling afgewerkt met hoofwaardig textiel. En de nieuwe Samsung soundbars zijn óók geschikt voor muziek, dankzij features als Spotify Connect en AirPlay 2.

De Essential A-Serie, All-In-One Serie, Cinematic Q-Serie soundbars en de daartoe bijhorende accessoires zijn beschikbaar vanaf april.