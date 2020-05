Vanaf 10 juni ligt Sonos’ eerste soundbar met Dolby Atmos in de winkelrekken. De Arc is gebouwd op het nieuwe S2-softwareplatform van Sonos.

De premium soundbar, met een prijskaartje van 899 euro, vervangt vanaf juni twee andere soundbars van Sonos, de Playbar en de Playbase. Sonos heeft daarnaast nog de kleinere Beam-soundbar in het gamma.

De Sonos Arc is dun en langwerpig op designvlak, met een afgeronde grille van 270 graden. Hij is er in het mat zwart en mat wit en huisvest liefst 11 drivers voor het geluid. Twee daarvan zijn omhooggericht en dragen bij tot 3D-geluid via tracks met Dolby Atmos.

Arc is afgesteld in samenwerking met Oscarwinnende mixtechnici, en stelt zijn geluidsprofiel met software af op basis van je home cinema-installatie en wat er wordt afgespeeld. Of dat nu stereo, Dolby Audio 5.1 of Dolby Atmos is.

De nieuwe app waarmee je de Arc bedient, is gebouwd op het nieuwe S2-softwareplatform van Sonos. Die maakt in de toekomst de weergave van hi-res audio mogelijk, en nu al die van Dolby Atmos. De nieuwe gebruikersinterface zou verder het zoeken naar muziek en podcasts moeten vereenvoudigen en voegt nieuwe functionaliteit toe, zoals het opslaan van gegroepeerde kamers.

In de nieuwe Sonos-app kan je het geluid dat uit de soundbar komt, verder verfijnen en afstellen. Er is onder meer de bekende Nachtmodus of een modus die spraak van personen versterkt. Ook is de Trueplay tuning-technologie van Sonos bijgewerkt. Daarmee wordt het akoestische profiel van Arc horizontaal en verticaal aangepast op basis van de indeling van de ruimte waar hij in staat. Trueplay is er wel enkel voor Apple-gebruikers.

Verbinding met jouw tv verloopt via een HDMI-kabel die uiteraard compatibel is met eARC, voor het doorgeven van Dolby Atmos. Naast bediening met de Sonos-app kan je ook de afstandsbediening van je tv gebruiken. De Sonos Arc werkt met Apple AirPlay 2 en de Google Assistant.

Net zoals vroeger het geval was met de andere soundbars van Sonos, kan je door het aansluiten van Sonos Sub en twee One SL-surroundspeakers een extra surroundervaring creëren. De subwoofer krijgt trouwens ook een kleine update, de derde generatie ondertussen (Sub Gen 3 – 799 euro), met meer rekenkracht en geheugen.