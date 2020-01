De twee nieuwe reeksen premium oled televisies van Philips krijgen dit jaar de vierde generatie van de P5-processor en verbeterde luidsprekers.

De toevoeging van de nieuwe Artificial Intelligence-functionaliteit op de P5-chip brengt de beeldkwaliteit opnieuw een stukje hoger. Via neurale netwerken en machine learning kan de televisie de beelden in real-time indelen in vijf categorieën: landschap/natuur, huidtint, sport/beweging, zwart/contrast en animatie.

Op basis daarvan gaat de AI-functie de balans tussen de vijf pijlers van de beeldkwaliteit (bron, kleur, contrast, beweging en scherpte) aanpassen om zo het best mogelijke beeld op het scherm te krijgen.

De P5-processor met AI biedt nog steeds betere algemene HDR-prestaties voor zowel HDR10 en HDR10+ bronnen, en voor beelden met Dolby Vision aan de hand van de speciale Dolby Bright modus. Gewone beelden krijgen een HDR-effect door de unieke Philips TV-functionaliteit Perfect Natural Reality.

Upgrade voor het geluid

Een tweede belangrijke verbetering situeert zich op geluidsvlak. Een nieuw wooferdesign met vier passieve radiatoren zorgt voor diepere bassen. De twee speakers vooraan krijgen nieuwe midrange drivers en een upgrade van de tweeters. Samen zijn de speakers goed voor 50 watt aan muziekvermogen.

De tv’s decoderen Dolby Atmos-geluid en hebben onder meer de Dolby Atmos Virtualizer-functie en Dolby bas- en dialoogoptimalisering.

Premium afstandsbediening

Het verschil tussen beide televisiemodellen moeten we gaan zoeken in het design. De OLED805, beschikbaar in 55 inch (ref. 55OLED805/12) en 65 inch (ref. 65OLED805/12) , heeft een afgeschuinde voet in donker chroom. De OLED855, die verkrijgbaar is in 55 inch (ref. 55OLED805/12), krijgt een nieuwe centrale voet in donker chroom.

De OLED805 en OLED855 hebben beiden een ultraslank chassis, geen

randen en een kwalitatieve metaalafwerking. Ook driezijdig Ambilight, uniek voor de Philips tv’s, blijft van de partij.

Ze worden ook geleverd met een nieuwe afstandsbediening met vlakke, verlichte toetsen, in een metalen afwerking. De zijkanten en de achterkant van de afstandsbediening zijn bekleed met luxueus leder van verantwoorde origine, afkomstig van de Schotse lederspecialist Muirhead.

Beschikbaarheid

De Philips OLED805 en de OLED855, die draaien op Android TV 9 en Google Assistant aan boord hebben, moeten in mei 2020 te koop zijn. Rond die periode zullen ook de prijzen bekend zijn.