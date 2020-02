Nu we de nieuwe televisies van Sony voor 2020 live konden aanschouwen tijdens de Sony Dealerdays, kunnen we een beter overzicht geven van de nieuwe functies en wat ze inhouden.

Zowat alle televisies werden eerder op het jaar gelanceerd tijdens de technologiebeurs CES en we schreven al artikels over de 8K led tv ZH8, de 55 inch en 65 inch 4K oled tv A8 en de 48 inch 4K oled tv A9.

Die artikels kan je via onderstaande links erop nalezen:

Geluid blijft één van de pijlers voor Sony

In de presentatie van Sony ging heel wat aandacht naar het geluid op de nieuwe tv’s. Het is duidelijk dat de geluidskwaliteit voor Sony ook in 2020 een onderscheidend kenmerk ten opzichte van de concurrentie blijft, met technologieën als Acoustic Surface Audio en Acoustic Multi-Audio.

De tv-reeksen XH90 (vanaf schermgroottes van 65 inch) en XH95 zijn bijvoorbeeld uitgerust met een verbeterd Acoustic Multi-Audio systeem. De XH95 heeft, met uitzondering van het 85 inch model, zelfs een dubbele versterker die de hoofdluidsprekers en de onzichtbare tweeters afzonderlijk aanstuurt, evenals een X-Balanced Speaker.

Die X-Balanced Speakers laten een slanker design van de tv toe zonder aan helderheid in te boeten. We zien ze terug bij op alle schermafmetingen van de XH90 maar bij de XH95 enkel op de modellen van 55, 65 en 75 inch. Ook de XH81 en XH80 krijgen vanaf 55 inch de X-Balanced Speaker.

De XH95 heeft ook Ambient Optimization. Deze feature optimaliseert de beeld- en geluidskwaliteit op basis van de omgeving van de kijker. Zo past Ambient Optimization de helderheid van het beeld automatisch aan op basis van de verlichting. Om een perfecte weergave te garanderen wordt de helderheid geboost in fel verlichte kamers en verlaagd in donkere ruimtes.

De technologie detecteert ook objecten zoals gordijnen en meubels die het geluid kunnen absorberen of weerkaatsen, en stemt de akoestiek optimaal af. Hiervoor dien je eenmalig een korte set-up via de afstandsbediening met microfoon te doorlopen.

Vanaf de XH85 reeks en lager (XH81, XH80) moeten de televisies het stellen zonder de geavanceerde led achtergrondverlichting FALD, of Full Array leds met local dimming. Omdat we nog niet in een apart artikel dieper zijn ingegaan op de specs van deze televisiemodellen, krijg je ze wat verderop.

Verbeteringen bovenop Android TV

Alle televisies met uitzondering van de X70 draaien op Android TV. Qua gebruik van de tv zien we in 2020 hier en daar kleine verbeteringen zoals bij de set-up van de tv, wanneer er externe bronnen worden aangesloten Er wordt nu ook niet langer een zwart scherm getoond maar een mooie achtergrond, wanneer er geen aangesloten bron is gevonden.

En ook de help-menu’s en instellingen kregen een kleine upgrade zodat het er allemaal net iets intuïtiever uitziet. Wanneer de batterijen van de afstandsbediening op hun laatste eind lopen krijg je hiervan op tijd een melding op de tv.

Er is ook ondersteuning voor Apple AirPlay 2, naast het al aanwezige Chromecast. Voor bepaalde talen zoals Engels voorziet Sony dit jaar boven Android Tv ook ‘voice hints’, een handige overzichtspagina met gesproken commando’s die je kan gaan gebruiken.

XH85

Schermafmetingen: 43 en 49 inch

Features:

4K HDR Processor X1

Compatibel met Dolby Vision en Dolby Atmos

TRILUMINOS Display

Slanke metalen standaard en elegante rand uit aluminium

Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa

XH81

Schermafmetingen XH81: 43, 49, 55 en 65-inch

Features:

4K HDR Processor X1

Compatibel met Dolby Vision en Dolby Atmos

TRILUMINOS Display

Slanke metalen standaard en haarfijne rand

Premiumafstandsbediening uit aluminium

Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa

XH80

Schermafmetingen XH80: 43, 49, 55, 65, 75 en 85 inch

Features:

4K HDR Processor X1

Compatibel met Dolby Vision en Dolby Atmos

TRILUMINOS Display

Slanke standaard en haarfijne rand

Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa

X70

Schermafmetingen XH70: 43, 49, 55 en 65 inch

Features: