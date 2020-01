2 Focus op Ambilight

Op de persdag was één van de thema’s Ambilight, de unieke achtergrondverlichting op de Philips tv’s. Dat is misschien verwonderlijk, omdat het al zo lang bestaat, maar Philips wou toch nog even de extra voordelen demonstreren. Vooral de samenwerking met lampen van Philips Hue en stembediening blijken nu optimaal te werken. In een demo van een Star Wars-film op Disney+ zorgde Ambilight voor een extra ‘immersive’ of onderdompelend effect en meerwaarde.

Philips liet verstaan dat 8 op de 10 mensen die een Ambilight tv in huis halen de technologie niet meer zouden kunnen missen, en bij de volgende aankoop opnieuw voor Ambilight kiezen.