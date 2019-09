Op de IFA 2019 pakte Philips achter de schermen uit met een flinke verrassing. Het liet weten aan een 8K televisie te werken.

We konden een 88-inch exemplaar van de Philips 8K tv van bij aanschouwen. Die gebruikt dus de OLED-beeldtechnologie en een vernieuwde P5-beeldprocessor. Die laatste moet niet alleen overweg kunnen met 8K, maar zal ook een grote rol spelen in het weergeven van 4K en de upscaling van 4K naar 8K. Dat verklaart Danny Tack die bij TP Vision, het moederbedrijf achter de Philips tv’s, verantwoordelijk is voor de productstrategie.

Het is nog vroeg dag maar de demo die we konden ervaren op de IFA belooft het beste. Nog even wachten tot 2020 voor meer details.

