De YAS-209 en YAS-109 soundbars trekken de kaart van het nieuwe DTS Virtual:X surroundformaat en beschikken bovendien over Alexa, de stemassistent van Amazon.

Yamaha belooft een ‘immersive’ ervaring bij het bekijken van films of series via de soundbars. Qua surroundformaten kunnen ze beiden Dolby Digital en DTS verwerken, maar ook het relatief nieuwe DTS Virtual:X. Dat is een variant van DTS:X, een concurrent voor Dolby Atmos.

DTS Virtual:X werkt eigenlijk zo dat het geluid bewerkt wordt om een realistische 3D-surround te creëren zonder dat je daarvoor extra speakers nodig hebt. In de praktijk zal DTS Virtual:X de hoogtekanalen in een DTS:X soundtrack virtueel proberen weer te geven. Het werkt niet alleen voor filminhoud maar ook voor muziek.

Wat de ingebouwde Alexa-functionaliteit betreft, dat is mooi meegenomen maar de toepassingen zijn nog relatief beperkt, en voorbehouden voor de Engelse taal. Als je het werkend krijgt, dan kan je met je stem het volume regelen of muziek streamen via Spotify Connect en Amazon Music. De ingebouwde microfoons kregen trouwens in nauwe samenwerking met Amazon de ideale plek in de soundbars.

Qua connectiviteit met een televisie zijn er voor beide soundbars één HDMI-ingang die 4K, High Dynamic Range (HDR) en Audio Return Channel (ARC) doorgeeft en één HDMI-uitgang. Er is ook digitale optische ingang aanwezig. Beide modellen hebben Bluetooth 4.2 en Wi-Fi aan boord zodat je er muziek draadloos naartoe kan streamen.

Het verschil tussen beide soundbars schuilt hem in de subwoofer. De YAS-209 heeft een losse, draadloze subwoofer, terwijl de YAS-109 het moet hebben van woofers in de soundar zelf.