De videostreamingdienst VTM Go is er nu ook voor Apple TV. Daarmee zet DPG, het moederbedrijf achter VTM, een volgende stap naar de uitbouw van haar streamingaanbod.

Enkele weken geleden lanceerde het al een app voor Android TV.

VTM had al sinds vorig jaar een Apple TV-app maar die was nog niet compatibel met het nieuwe aanbod binnen VTM Go.

VTM Go is een gratis platform met bijna 300 verschillende programma’s en films van de commerciële zenders VTM, Q2 en CAZ. De app voor Apple TV biedt ook een kinderafdeling, met speciale inhoud afgestemd op de kids zoals K3 of de Buurtpolitie.

Via VTM Go kan er ook live televisie worden gekeken naar 7 Vlaamse topzenders: VTM, Q2, Vitaya, CAZ, VTM KIDS, VTM KIDS JR en Qmusic.