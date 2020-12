Vanaf vandaag is de Telenet TV-app beschikbaar op Apple TV en Android TV. Hierdoor is niet langer een extra decoder nodig om op een tweede televisietoestel naar het aanbod van Telenet te kijken.

Klanten moeten wel de nieuwste Telenet-decoder staan hebben om ook via Apple TV of Android TV te kijken. Alle functionaliteit van de Telenet TV-app blijft gelijk: het aantal zenders, de menu’s en handige zaken als opnames bekijken, het raadplegen van de tv-gids en films en series opvragen in de TV-Theek of via Streamz.

Tot voor kort kon je enkel op een tweede tv kijken door te casten of een extra decoder aan te sluiten. Nu is er dus de app voor Apple TV en Android TV.

De Telenet TV -app kan zowel thuis, in een tweede verblijf als op vakantie in de Europese Unie gebruikt worden.

Telenet bekijkt om ook de Yelo Play app, die gelinkt is aan de vorige generatie van decoders, in de toekomst beschikbaar te maken op Apple TV en Android TV.