De Apple TV-app waaronder de streamingdienst Apple TV+ zit vervat komt begin volgend jaar naar de Chromecast met Google TV mediaspeler. Ook andere toestellen met Android TV mogen de app iets later welkom heten.

Over welke televisies of mediaspelers met Android TV het juist gaat, weten we nog niet. En ook een exacte datum is onbekend.

Google lanceerde dit najaar nog zijn nieuwe Chromecast met de Google TV-software, dat de opvolger moet worden van Android TV.

Met de Apple TV-app heb je dus niet alleen toegang tot de streamingdienst Apple TV+ maar kan je ook films en series uit de iTunes-bib bekijken, evenals abonneren op bepaalde kanalen. In België is dat voorlopig beperkt tot het onbekende Starz Play.

Eén van de voordelen van het nieuwe Google TV-platform is dat je over verschillende streamingdiensten heen persoonlijke aanbevelingen kan krijgen en zoekopdrachten kan doen. Google zegt dit ook voor de Apple TV-app het geval zal zijn.