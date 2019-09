De VTM Go-app is nu ook terug te vinden op Android TV. Hierdoor hoef je niet langer te casten maar kan je rechtstreeks op je Android TV de programma’s en live tv zien.

VTM Go is een gratis platform met bijna 300 verschillende programma’s en films van de commerciële zenders VTM, Q2 en CAZ. Die zijn sinds dit voorjaar te bekijken via de website of bijhorende app. Via VTM Go kan er ook live televisie worden gekeken.

Sinds dit weekend is de VTM Go-app ook beschikbaar op televisies of mediaspelers die draaien op Android TV. Voorheen moest je de inhoud nog bekijken op een tv-scherm via Chromecast.