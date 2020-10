In navolging van Spotify Connect komt ook hi-res streamingdienst Tidal met een eigen variant: Tidal Connect.

Tidal Connect is gelijkaardig aan oplossingen zoals Spotify Connect en Apple AirPlay. Vanuit de Tidal-app zal je muziek meteen kunnen streamen naar compatibele en aangesloten speakers.

Tidal ondersteunt ook al langer Chromecast, maar het verschil met al deze oplossingen zit hem hierin: Tidal Connect zal ook in staat zijn om muziek in het MQA-formaat (via Tidal Masters) en in Dolby Atmos te versturen naar diezelfde speakers en streamers, naast audio in CD-kwaliteit.

Tidal Connect is beschikbaar voor zowel Tidal Premium als Tidal Hi-Fi abonnees. Tidal Premium biedt muziek aan in 320kbps; Tidal Hi-Fi gaat tot 24-bit/96kHz.

Eerste toestellen met Tidal Connect

Ondertussen is de eerste lichting toestellen bekend die via een software-update Tidal Connect krijgen. Het gaat vooral om streamers en luidsprekers die gebruik maken van het BluOS-multiroom audiosysteem. Zoals de actieve luidsprekers van Dali, de Bluesound-streamers, enkele toestellen van NAD en een streamer van Monitor Audio. Ook KEF laat weten dat de nieuwe LS50 Wireless II Tidal Connect ondersteunt.

De volgende maanden zullen ongetwijfeld via updates nog meer toestellen volgen. Naim geeft enkele toestellen vanaf 2021 een update en in de officiële aankondiging van Tidal passeerden ook nog de namen van merken als Cambridge Audio en Lyngdorf.