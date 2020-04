Alle televisies in de Lifestyle-reeks van Samsung zijn sinds dit jaar verpakt in een duurzame kartonnen doos die je in een handomdraai kan omtoveren tot een handig huishoudelijk item, zoals een leuke slaapplek voor huisdieren, een tijdschriftenrek of klein salontafeltje.

Op de verpakkingen, uit milieuvriendelijk golfkarton, staan aan weerszijden functionele en grappige ontwerpen. Door het inscannen van een QR-code op de kartonnen doos krijg je een handleiding ter beschikking voor het in elkaar zetten van de ontwerpen. Door middel van stippellijnen kan je de dozen makkelijk uitsnijden en de onderdelen monteren.

In het kader van de lancering van de nieuwe duurzame verpakkingen, organiseren het Britse lifestylemagazine Dezeen en Samsung een wereldwijde ontwerpwedstrijd. Hiermee worden televisiekopers uitgedaagd om zélf items te ontwerpen met de kartonnen doos van hun tv. De meest unieke en praktische ontwerpen worden toegevoegd aan de ontwerphandleiding van Samsung.

Tot de reeks Lifestyle tv’s van Samsung behoren The Serif, The Frame en The Sero.