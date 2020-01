De nieuwste high-end soundbars van Samsung zullen voortaan beter samenwerken met de speakers van je televisie. Tenminste, wanneer je één van de nieuwe Samsung tv’s en soundbars uit 2020 in huis haalt.

Dat maakte Samsung zondag bekend naar aanleiding van de technologiebeurs CES in Las Vegas. Daar onthult Samsung traditiegetrouw zijn nieuwigheden op audio- en beeldvlak.

Het Q-Symphony concept van Samsung zal zowel de tv-speakers als die van de soundbar inzetten en samen harmonieus geluid laten produceren. Wanneer je nu een soundbar koppelt aan de tv, wordt het geluid van de tv-speakers altijd uitgeschakeld.

De nieuwste high-end QLED tv’s van Samsung krijgen in 2020 aangepaste speakers. Voor de 8K televisies gaat het om zes speakers, bij enkele 4K QLED tv’s zijn dat vier speakers. Die ingebouwde tv-speakers herkennen via de techniek Object Tracking Sound (OTS) bewegende objecten op het scherm en zullen die geluidsmatig proberen na te bootsen.

Gecombineerd met het geluid van de soundbar moet dat voor een meer overweldigende geluidservaring zorgen. Het gaat over de soundbars in de Q-reeks zoals de Q800T, die beschikt over 3.2.1-kanalen met Dolby Atmos-weergave en een draadloze subwoofer. Hij is ook wat minder hoog en breed zodat hij zeker past tussen de tafelvoeten van de nieuwe tv’s.

De nieuwe soundbars voor 2020 krijgen ditmaal Amazon Alexa standaard ingebouwd. Of ook Google Assistant volgt konden we nog niet achterhalen.

Tot slot kunnen er voortaan twee toestellen gelijktijdig via Bluetooth verbonden worden met de soundbar, waar dat voorheen slechts één toestel was.

Bekijk hier het huidige aanbod van Samsung soundbars