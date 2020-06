Nu het ernaar uitziet dat we onze zomervakantie vooral in eigen land en vaak in eigen tuin zullen doorbrengen, geeft Niko enkele tips om daar het beste van te maken.

Je tuin of terras is de ideale ruimte om tot rust te komen. Naast slimme oplossingen, biedt Niko ook enkele outdoortrends voor 2020 aan om al je tuindromen waar te maken. In samenwerking met tuinarchitect Berwout Dochy van Studio Verde, die vorig jaar nog de prijs voor mooiste stadstuin van Vlaanderen wegkaapte, geven ze de volgende 3 trends:

Op reis in eigen tuin

In de huidige realiteit bereiden we ons best voor op een vakantie in eigen tuin. Bouw je terras of tuin om tot een waar vakantieoord door elementen te integreren die doen denken aan verre reizen of aspecten van jouw favoriete landen. Ga voor warme tinten, tropische planten en rijke materialen en creëer in een handomdraai een zomertuin die in het teken staat van lange zomeravonden en heerlijke barbecues.

Verleng je zomeravonden met een aangename verlichting van het terras, de tuin en/of het zwembad door te kiezen voor een specifieke lichtsfeer in functie van het tijdstip. Met Niko Home Control kan je met één druk op je smartphone of een schakelaar de juiste sfeer creëren – denk aan zomerse loungemuziek of gedimde lichten – om je helemaal in ontspanningsmodus te brengen.

Zet je leven binnen, buiten verder

De tweede tuintrend voor deze zomer, is de fusie van indoor en outdoor. “Creëer buiten een woonkamergevoel door materialen en meubels van binnen ook in je buitenruimte te integreren en vice versa,” luidt het volgens tuinarchitect Berwout Dochy van Studio Verde.

Als je gaat voor een fusie van indoor en outdoor, mag je buiten niet inboeten op luxe. Niko Hydro schakelmateriaal weerstaat water, weer en wind, zodat jouw buitenplannen niet weersafhankelijk hoeven te zijn.

Met een Niko Hydro data-aansluiting, geniet je ook buiten van optimaal comfort. Je sluit er gemakkelijk een WiFi access point of muziek op aan.

Niko’s USB-laders zorgen er dan weer voor dat je je smartphone of tablet in een mum van tijd buiten kan opladen.

Ook je elektrische fiets kan je met een gerust hart buiten opladen. Waarom nog langer sukkelen met verlengsnoeren in de tuin? Het spuitwaterdicht fietsoplaadpunt van Niko zorgt ervoor dat je je tweewieler ook buiten kan stallen terwijl hij aan het opladen is.

Om de lijnen van de architectuur niet te schaden, kan je alle aansluitingen van Niko Hydro heel discreet inbouwen.

De natuur als vertrekpunt

Richt deze zomer je buitenruimte in als een oase waarin het heerlijk vertoeven is. Kies voor groen en natuurlijke materialen om van je tuin of terras een ontspannend geheel te maken. Volg het ritme van de natuur door je buitenverlichting in te stellen in functie van zonsop- en zonsondergang met Niko Home Control of via een eenvoudige schemerschakelaar. Lichtarmaturen met een aanpasbare temperatuur zorgen ervoor dat je nog meer kan inspelen op de verschillende seizoenen en het natuurlijke ritme dat je wil volgen.

Via een slimme schakelaar of de gratis Niko Home app stel je zonder veel moeite de juiste sfeer of verlichting in om zo jouw oase van rust vorm te geven. Zo kan je via de app of in voorgeprogrammeerde sferen de juiste lichttemperatuur kiezen, in functie van het seizoen of het tijdstip van de dag. Verlicht tenslotte je terras of gangpad ook enkel wanneer nodig, door te kiezen voor detectoren die het functionele licht voor je aan- of uitschakelen.

De tip die tuinarchitect Berwout Dochy nog meegeeft om de natuur een hoofdrol te laten spelen in je buitenruimte: “Laat elk seizoen in je tuin of op je terras aan bod komen: van lentebloei en zomergroen tot herfstkleuren en wintersilhouetten.”

