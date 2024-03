Aan en uit. Op en af. Naar boven en naar beneden. Het is de absolute basis van elke schakelaar, en voor zijn nieuwe generatie designs grijpt de Belgische pionier in schakelaars en stopcontacten terug naar die basis. Zij het dan wel in een bijzonder elegante en luxueuze uitvoering.

Met de introductie van Niko Rocker en Niko Toggle, zet Niko sterk in op uitgepuurd design en tactiele interactie. Zo laten de nieuwe schakelaars zich typeren door hun minimalistische vormgeving en exclusieve afwerking, volledig in aluminium en staal. Tegelijkertijd vormen de schakelaars, die volledig in België vervaardigd worden, een eerbetoon aan Niko’s rijke designgeschiedenis en reflecteren ze meer dan een eeuw aan innovatie en vakmanschap. Met Niko Rocker en Niko Toggle haal je dus niet alleen een knap staaltje Belgische knowhow in huis maar maak je ook nog eens een stijlvol statement in elk hoekje van je interieur. ​

SCHAKELAARS MET EEN VERHAAL

Niko Rocker brengt een eerbetoon aan een innovatief wipschakelaarontwerp van Niko uit 1958. De schakelaar onderscheidt zich enerzijds door zijn robuuste metalen constructie, die een duidelijke ‘klik’ geeft bij het schakelen tussen aan en uit. Anderzijds vormen de lange vorm en subtiel afgewerkte randen van de schakelknop een harmonieus geheel met de monolithische afdekplaat.

Niko Toggle is dan weer een moderne knipoog naar Niko’s klassieke Bakelite® tuimelschakelaars uit 1928. Niko Toggle werkt net als een kleine joystick, die je met een lichte beweging omhoog of omlaag bedient. Het ontwerp wordt gekenmerkt door een subtiele inkeping bovenaan de hendel, een zacht geëtste textuur en robuuste vorm. ​ ​

Een leuk extraatje? Beide schakelaars zijn uitgerust met een optionele LED-indicator. Deze geeft met een zachte warme gloed aan of de schakelaar aan of uit staat. Een goed doordachte functie die bijdraagt aan de algehele designervaring.

INTELLIGENT ONTWERP EN FUNCTIONALITEIT

Hoewel Niko met deze splinternieuwe schakelaars teruggrijpt naar de primaire vorm van iconische ontwerpen uit het verleden, zijn Niko Rocker en Niko Toggle qua kwaliteit en functionaliteit helemaal van nu. Zo bouwt het schakelmechanisme van deze schakelaars verder op Niko’s gerenommeerde schakeltechnologie die ook gebruikt wordt in Niko’s bestaande reeksen voor schakelmateriaal. Dit maakt dat Niko’s nieuwste schakelaars niet alleen een streling voor het oog zijn, maar ook een plezier in gebruik.

Zo passen Niko Rocker en Niko Toggle zich moeiteloos aan aan je levensstijl, of je nu op zoek bent naar een aan/uit-schakelaar of een subtiele dimmer. Geïntegreerd in een Niko Home Control systeem bieden de schakelaars extra comfort door het automatiseren van je verlichting of ventilatie, en helpen ze je in een oogwenk de juiste sfeer te creëren.

BELGISCH DESIGN & VAKMANSCHAP

Deze combinatie van geavanceerde technologie en aandacht voor detail is een perfecte weerspiegeling van het Belgische design en vakmanschap dat Niko kenmerkt. Zo worden Niko Rocker en Niko Toggle volledig in België geproduceerd – gedeeltelijk zelfs met de hand – en staan ze garant voor de betrouwbare Niko kwaliteit en designafwerking

De schakelaars, vervaardigd uit aluminium of staal, zijn tot slot beschikbaar in diverse schakelmechanismen en in volgende afwerkingen: alu gold brushed, alu black brushed, alu grey brushed, alu blue grey brushed, steel champagne coated en steel white coated. Dankzij hun uitgesproken design en doordachte functionaliteit vormen Niko Rocker en Niko Toggle unieke toevoegingen aan elk eigentijds interieur.

PRAKTISCH

Niko Rocker en Niko Toggle zullen beschikbaar ​zijn vanaf maart 2024

Consumenten kunnen deze producten verkrijgen via installateurs, architecten of lichtwinkels. Professionals kunnen deze producten aankopen via de groothandel.