Niko speelt met het fietsoplaadpunt in op de toenemende populariteit van de elektrische fiets.

Het spuitwaterdicht fietsoplaadpunt mikt in het bijzonder op plekken zoals kantoren, appartementsgebouwen, scholen of openbare plaatsen. Wie zijn elektrische fiets wenst op te laden kan het oplaadpunt makkelijk herkennen aan het groene deksel met fietslogo.

Het oplaadpunt maakt deel uit van het spuitwaterdichte Niko Hydro gamma, en kan gecombineerd worden met de eveneens nieuwe sleutelschakelaar. Met een eenvoudige draai van de sleutel kan de stroomtoevoer naar het oplaadpunt aan- en uitgeschakeld worden, en kan de sleutel op elk moment van het stopcontact weggenomen worden.

De sleutelschakelaar is ook handig voor de bediening van een garagepoort, zwembadoverdekking of toegangspoorten en -hekken. De spuitwaterdichte sleutelschakelaar is verkrijgbaar in 10A en 16A.

Alle Niko Hydro producten zijn makkelijk te installeren, en compatibel met elke Niko Hydro opbouw- en inbouwdoos, in wit, grijs en zwart.

Het fietsoplaadpunt is reeds verkrijgbaar. De sleutelschakelaar is er vanaf april 2019.