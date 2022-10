Elektrificatie en digitalisering bieden een enorm potentieel om ongeveer 40 procent energie te besparen in de bouwsector. Oplossingen werden gepresenteerd door de 1.531 exposanten uit 46 landen op de Light + Building Autumn Edition in Frankfurt am Main. De speciale editie kwam precies op het juiste moment om oplossingen voor de huidige uitdagingen te presenteren. De wereldwijd toonaangevende vakbeurs voor verlichting en gebouwentechniek bewees zijn relevantie als internationale ontmoetingsplaats voor de sector.

De herstart van Light + Building na tweeënhalf jaar pandemie was meer dan geslaagd. “We zijn blij met de extreem grote belangstelling van de bezoekers die naar de Light + Building Autumn Edition zijn gekomen. De thema’s van het evenement bieden antwoorden op de actuele uitdagingen van onze tijd. Bovendien – en dat loopt door alle gesprekken die we voeren – zijn en blijven persoonlijke ontmoetingen het centrale element van beurzen. Zaken worden gedaan tussen mensen. Voor alle deelnemers geldt het volgende: In tijden van crisis is er moed en risicobereidheid nodig om positief en oplossingsgericht naar de toekomst te kijken. Dat hebben de exposerende bedrijven op de Light + Building Autumn Edition op indrukwekkende wijze laten zien”, zo vat Wolfgang Marzin, voorzitter van de raad van bestuur van de Messe Frankfurt, de afgelopen vijf dagen samen.

Tevreden bezoekers spreken de intentie uit om terug te keren naar Light + Building 2024.

Bron: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera

Fundamentele stenen voor de toekomst

De najaarseditie van Light + Building bestrijkt de gebieden verlichting en gebouwentechniek. Op het gebied van elektrotechniek, woning- en gebouwautomatisering ging de aandacht vooral uit naar technische innovaties die bijdragen tot een hogere energie-efficiëntie in woningen en gebouwen. Ook regeneratieve energiebronnen zoals zonne- of fotovoltaïsche panelen, laadbeheersystemen voor e-mobiliteit en lichtregeling behoren tot de groeigebieden. Efficiëntie en duurzaamheid spelen ook een belangrijke rol in de verlichtingssector. Hoogwaardige, modulaire verlichtingssystemen leveren, in combinatie met een digitale regeling, licht wanneer de helderheid daadwerkelijk nodig is. De nieuw geplande verlichtingszone werd zeer goed ontvangen door exposanten en bezoekers. Met 60 procent heeft dit gebied nog steeds het grootste aandeel in ’s werelds grootste vakbeurs.

Connected veiligheidstechniek in beeld

In de directe omgeving van het exposantenaanbod voor beveiligingstechnologie, Intersec Building, was ook het Intersec Forum, de vakconferentie voor connected beveiligingstechnologie, indrukwekkend. Op vier conferentiedagen en in totaal 30 lezingen en panels leerden de deelnemers uit eerste hand over de komende trends, de nieuwste richtlijnen en tastbare strategieën voor de succesvolle, gegevensveilige en op AI gebaseerde koppeling van gebouwdiensten. Het Intersec Building gedeelte noteerde met 89 procent een hoge tevredenheid.



Light + Building Digital Extension: tot 14 oktober 2022

Voor het eerst openden zich ook nieuwe perspectieven voor alle deelnemers in de digitale ruimte: in de Light + Building Digital Extension konden exposanten en bezoekers gericht contact met elkaar leggen en hun netwerk uitbreiden op basis van intelligente matchmaking. Deze is toegankelijk tot 14 oktober 2022. Lezingen, discussierondes en presentaties zijn ook on-demand beschikbaar op het platform, zodat kennisoverdracht nog steeds mogelijk is via het gevarieerde voorprogramma van de toonaangevende internationale vakbeurs.

Feiten en cijfers over Light + Building Najaarseditie 2022 I Bron: Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Voor de speciale editie van de toonaangevende internationale vakbeurs voor licht- en gebouwentechniek kwamen 92.838 bezoekers uit 147 landen naar Frankfurt am Main. Naast Duitsland kwamen de meesten uit Italië, Nederland, Frankrijk, Zwitserland, België, Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Polen. Dit betekent dat de internationale deelname op 55 procent lag. Uit de hoge tevredenheid van de bezoekers blijkt dat de reis voor hen de moeite waard was. 95 procent van de vakbezoekers is tevreden over het bereiken van hun bezoekdoelen en het aanbod aan exposities, en meer dan 83 procent is al van plan om Light + Building 2024 te bezoeken.

Light + Building, dat om de twee jaar plaatsvindt, werd vanwege de pandemie meerdere keren uitgesteld, maar werd nu op verzoek van de branche als eenmalige speciale editie in de herfst gehouden. In 2024 zal de beurs weer als vanouds in het voorjaar plaatsvinden.

De volgende Light + Building vindt plaats in Frankfurt am Main van 3 tot 8 maart 2024.

light-building.messefrankfurt.com