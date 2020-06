De nieuwe tv’s werden al in januari voor de eerste maal aangekondigd. Beide toestellen beschikken over de 4e generatie P5-processor, met toevoeging van nieuwe Artificial Intelligence-functionaliteit.

Wie de Philips tv’s de afgelopen jaren heeft gevolgd weet dat het Nederlandse merk al enige tijd gebruik maakt van een eigen ontwikkelde beeldprocessor, de P5. Ondertussen zijn we bij de vierde generatie aanbeland die stevig inzet op AI.

De door Philips TV ontwikkelde AI-functionaliteit van de nieuwe P5-processor maakt gebruik van neurale netwerken en machine learning om miljoenen testclips voor de beeldkwaliteit uit een unieke database te analyseren. De AI-software is niet bedoeld om gewoonweg de prestaties van de vijf pijlers van de beeldkwaliteit (bron, kleur, contrast, beweging en scherpte) te verhogen, maar wel om tot een betere balans tussen die pijlers te komen.

De beeldkwaliteitsexperts van TP Vision bepalen de algemene parameters van het systeem en uitgaande daarvan deelt de AI-software de content in vijf categorieën op: landschap/natuur, huidtint, sport/beweging, zwart/contrast en animatie. De AI-functie selecteert de correcte categorie en analyseert de vijf pijlers van de beeldkwaliteit om de onderlinge balans aan te passen en zo het meest natuurlijke, realistische en levensechte beeld te creëren.

De nieuwe tv’s zijn verkrijgbaar in schermformaten van 55 inch en 65 inch. Het enige verschil tussen de twee reeksen moeten we zoeken in het design: de OLED805 heeft een afgeschuinde voet in donker chroom, de OLED855 een centrale voet in donker chroom. Beide tv’s beschikken verder over driezijdig Ambilight.

De oled tv’s draaien op Android 9 als smart tv-platform en gebruiken een nieuwe, verlichte afstandsbediening, waarvan de zijkanten met Schots leder zijn afgewerkt. Stemassistenten als Google Assistant en Amazon Alexa tekenen present.

Het geluid krijgt een boost met een nieuw, ontwikkeld 50W-systeem bestaande uit vier passieve radiatoren voor extra diepere bassen, twee voorspeakers met nieuwe midrange drivers, en geüpgradede tweeters. Dolby Atmos-decodering is aanwezig.

Exacte prijzen volgen nog, maar nu al weten we dat de 55 inch modellen starten vanaf een richtprijs van 1999 euro.

