Nvidia lanceert twee nieuwe mediaspelers op basis van Android TV. Het instapmodel, de Shield TV, heeft een andere vorm dan de Shield TV Pro, die meer lijkt op zijn voorganger.

De nieuwe generatie mediaspelers van Nvidia zat er al een tijdje aan te komen na weken van geruchten. Beiden hebben een nieuwe processor, de Tegra X1+, die 25 procent sneller is dan de vorige Tegra X1. Die processor zou ook, via AI, in staat zijn om HD-inhoud in 720p en 1080p te upgraden naar 4K.

Verder beschikken de mediaspelers over Dolby Vision-ondersteuning en Dolby Atmos-geluid. De afstandsbediening werd vernieuwd, met onder meer een afzonderlijke Netflix-knop, en hij beschikt over ingebouwde Google Assistant. De afstandsbediening heeft ook knopjes met achtergrondverlichting, en via de Shield TV-app kan je de remote lokaliseren in huis, mocht je hem niet meer terugvinden.

De Shield TV, in de vorm van een soort dongle of cilinder, wordt geleverd zonder spelcontroller, heeft minder geheugen (2GB RAM) en een opslag van 8GB. USB-poorten ontbreken op dit instapmodel. Wel aanwezig zijn een Gigabit ethernetpoort, een HDMI 2.0-aansluiting en Wi-Fi (802.11ac).

De Shield TV Pro heeft meer werkgeheugen (3GB), een grotere opslag (16GB) en twee USB 3.0-poorten extra. Daardoor kan de Shield TV Pro een Plex Media Server draaien en kunnen grote, externe harde schijven worden aangesloten.

Beide Shield TV’s draaien op Android TV, versie 9.0, en hebben standaard Chromecast 4K aan boord. De gamestreamingdienst GeForce Now blijft aanwezig.

De Shield TV kost 160 euro, de Shield TV Pro is te koop voor 219 euro.