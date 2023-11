Sonoro audio GmbH, een van de toonaangevende leveranciers van hoogwaardige audioproducten, heeft twee van zijn populairste muzieksystemen opnieuw ontworpen. De MEISTERSTÜCK (Gen.2) wordt geleverd met een volledig nieuw, iconisch ontwerp en extra muziekbronnen, terwijl de MAESTRO Quantum een ​​herzien ontwerp en uitgebreide connectiviteitsopties combineert. Dankzij verdere technische ontwikkelingen bieden beide muzieksystemen een verder geoptimaliseerde en nog meeslependere geluidservaring in vergelijking met hun voorgangers.

Met de nieuwe MEISTERSTÜCK (Gen.2) alles-in-één audiosysteem wordt geluid, design en gebruiksgemak naar een geheel nieuw niveau getild: SOUND. DESIGNED. Voorzien van verschillende interne muziekbronnen. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om ook verbinding te maken met vele externe bronnen – inclusief draadloze verbindingen zoals Apple AirPlay 2 of Google Chromecast. Het iconische ontwerp en de hoogwaardige materialen zorgen voor de ultieme geluidservaring.

SOUND

De iconisch vormgegeven behuizing van de MEISTERSTÜCK (Gen.2) verbergt een krachtige subwoofer en vier krachtige luidsprekers. Samen met de Dynamic Bass-functie voor een optimale basweergave zorgt het 2.1-systeem voor een onvergelijkbaar, perfect gebalanceerd en krachtig geluid.

DESIGN

Bij de MEISTERSTÜCK (Gen.2) ontmoet krachtig geluid het iconische sonoro-design. De handgespolijste houten behuizing is afgewerkt met hoogwaardige lak en het uit één stuk laser gesneden aluminium front met zwevend optisch design wordt geproduceerd in een langdurig proces met het fijnste detailwerk. Ontworpen en ontwikkeld in Duitsland.

Diversiteit in één systeem

Met een scala aan opties biedt de MEISTERSTÜCK (Gen.2) verbazingwekkende flexibiliteit. Van bekabelde verbindingen zoals HDMI (eARC), USB-A en USB-C, AUX-in en de digitale optische ingang tot moderne draadloze verbindingsstandaarden zoals WLAN, bi-directionele Bluetooth, Apple AirPlay of Chromecast. Voorzien van een geïntegreerde cd-speler, FM-, digitale- en internetradio en verschillende streamingdiensten zoals Spotify Connect of TIDAL Connect. Deze veelzijdigheid aan muziekbronnen maakt het gemakkelijk om je favoriete apparaten aan te sluiten en te genieten van een muziekervaring op het hoogste niveau.

Intuïtieve bediening

De nieuwe, verbeterde gebruikersinterface en een 4-inch display maakt de bediening direct op het apparaat of via de nieuwe afstandsbediening veel intuïtiever. Bovendien biedt de MEISTERSTÜCK (Gen.2) de mogelijkheid tot bediening via de sonoro audio-app en naadloze integratie in verschillende smart home-systemen zoals Busch-free@home, KNX, en Gira X1. Er wordt een kamercorrectie-app gebruikt om de kamermodi te minimaliseren en er zijn talloze vooraf ingestelde equalizers beschikbaar om een ​​optimale installatie te vergemakkelijken.

De MEISTERSTÜCK (Gen.2) is eind november 2023 verkrijgbaar voor 1.399 euro (adviesprijs) in Zwart (mat)/Zwart, Wit ( mat)/Zilver en Grafiet (mat)/Zilver, weegt ca. 10 kg en afmetingen 570 x 262 x 168 mm.

MAESTRO Quantum: De slimme hifi-oplossing

De MAESTRO Quantum past zich aan jouw individuele behoeften en voorkeuren aan. Iconisch design, uitgebreide functies en aansluitingen, aandacht voor gebruiksmak en uitmuntend geluid. Dit alles wordt met veel passie en expertise in een compact formaat gebracht en samengesteld uit hoogwaardige componenten.

Briljant geluid en strak design

Hoge geluidskwaliteit en krachtige prestaties gecombineerd in één compact apparaat – dat is de MAESTRO Quantum. Met 2x 180 watt (4 Ω) hebben de uiterst efficiënte versterkers, van eindversterkerspecialist Hypex, meer dan genoeg vermogen om zelfs aan de hoogste eisen te voldoen.

Iconisch design met uitstekende afwerking en hoogwaardige materialen. Voorzien van handgepolijste houten behuizing, elegante lakafwerking, 4 inch TFT-kleurendisplay en een volledig metalen front en bedieningselementen. Het design en de compacte afmetingen maken de MAESTRO Quantum tot een visueel hoogtepunt in elke woonkamer.

Veelzijdig audiocontrolecentrum

De MAESTRO Quantum laat niets te wensen over: of het nu gaat om een ​​geïntegreerde cd-speler of phono-voorversterker voor MM-cartridges, of om FM-, digitale en internetradio of streamingdiensten zoals Spotify Connect of TIDAL Connect. Bovendien kunnen talloze externe apparaten draadloos worden aangesloten via bi-directionele Bluetooth, Apple AirPlay en Google Chromecast of bedraad op een van de vele aansluitmogelijkheden (HDMI (eARC), USB, AUX-in, stereo pre-out, ook line-out als digitale en coaxiale optische in- en uitgangen.

Gemakkelijke installatie en bediening

Dankzij een nieuwe, intuïtieve gebruikersinterface en het 4-inch display biedt de MAESTRO Quantum een ​​verbeterde en consistente handige ervaring. Bediening is ook mogelijk via de sonoro audio-app en integratie in het smart home-systeem voor thuis (Busch-free@ home, KNX, Gira X1).

De Dirac Live kamercorrectie-app, voor het vergroten van kamermodi, en een breed scala aan equalizers maken het eenvoudig om het systeem perfect in te stellen. De slanke hifi-ontvanger is perfect afgestemd op sonoro-luidsprekers uit de ORCHESTRA-lijn en zorgt, dankzij speciale equalizer-presets en de dynamische basfunctie, voor een optimale basweergave.

De MAESTRO Quantum is verkrijgbaar voor 1.999 euro (adviesprijs) in drie kleuren: Zwart (mat)/zwart, Wit (mat)/zilver en Zwart (glanzend)/zilver, weegt ca. 6,2 kg en afmetingen 452 x 279 x 120 mm.