Wat is eigenlijk een projector?



De projector is een apparaat dat het principe van projectie gebruikt en de informatie of het beeld op het breedbeeldscherm werpt door het optische fenomeen. Het ontvangt de invoer, verwerkt deze via het optische projectiesysteem met behulp van optische lenzen en projecteert de uitvoer vervolgens op een scherm.

Projectoren zijn cruciaal geweest bij presentaties en vergaderingen, en kantoren zonder projectoren zijn ondenkbaar. Het wordt gebruikt om een ​​punt of een plan op een wit scherm aan een groep mensen te demonstreren. De projectielens kan worden aangepast door de afstand te verplaatsen om het plan of de informatie aan honderden mensen te presenteren.

Een digitale videoprojector wordt in het Nederlands ook een beamer genoemd.

Hoe werkt een projector?



De projector is een apparaat dat de daadwerkelijke informatiebeelden op een scherm weergeeft en projecteert. De geprojecteerde inhoud kan een afbeelding of een video zijn. De video is over het algemeen geen video op de projector, maar bewegende beelden. Het verplaatst de beelden met zo’n hoge snelheid dat het een video vormt. Voorheen projecteerden projectoren het beeld door een vergrotingslens in de vorm van fel licht op het projectiescherm of wit scherm. Maar de nieuwere projectoren van vandaag kunnen het beeld projecteren en op het scherm projecteren door middel van laserverlichting.

Enkele andere typen zijn onder meer een netvliesprojector die het beeld op de netvlieslens van het project projecteert als vervanging en dat geprojecteerde beeld cast met behulp van een extern projectiescherm. Bovendien worden ook pico-projectoren gebruikt die de nieuwste technologie hebben, een hogere diepteverhouding, een betere beeldkwaliteit en een compacter formaat.

Simpel gezegd, de projector neemt de input als licht, en dan valt dat licht op de lens. Die lens vergroot vervolgens het beeld en geeft het weer op het projectiescherm.

Soorten projectoren

Projectoren worden al eeuwenlang gebruikt en gaan technologisch snel vooruit in het moderne tijdperk. Er zijn verschillende soorten projectoren met de mogelijkheid afhankelijk van de kwaliteit van de lens en het projectiesysteem dat ze hebben.

Op basis van zijn eigenschappen en het systeem zijn er vijf soorten:

Kathodestraalbuis – Cathode Ray Tube (CRT)

Liquid Crystal Display (LCD)

Digital Light Processing (DLP)

Light Emitting Diode (LED)

Laser

Kathodestraalbuis – Cathode Ray Tube (CRT)

Een CRT is een soort videoprojector die een kathodestraalbuis gebruikt om beelden of video te genereren bij hoge helderheid door een lens ervoor te plaatsen. Deze lens werpt een vergroot beeld of zicht op het scherm. CRT’s hebben een verbazingwekkend heldere, briljante en uitstekende kwaliteit.

Deze focus en vergroting worden gedaan met behulp van drie kleuren, rode, groene en blauwe CRT’s. Deze projectoren maken gebruik van drie lichtkanonnen en zijn compatibel met de nieuwste technologieën en functies. Deze projectoren passen zich aan aan de nieuwste vormen van kwaliteitseisen.

De CRT-projectoren zijn normaal niet draagbaar en hebben enorme lichtkanonnen die veel elektriciteit verbruiken. Door zijn formaat is het ook lastig om dit type projector op te stellen.

Liquid Crystal Display (LCD)



Het liquid crystal display maakt bij de vorming gebruik van twee soorten materie, vloeistof en kristal. Dit Liquid en Crystal projecteren het beeld of de video op het scherm wanneer het contact maakt met de ingevoerde informatie. Deze liquid crystal displays hebben een minder goede diepteverhouding en zijn iets minder gekwalificeerd.

Dit type projector wordt gebruikt in tv-schermen, monitoren, verouderde en draagbare videogameschermen en mobiele telefoons. De nieuwere generatie mobiele telefoons en videogame-opstellingen gebruiken LED-schermen voor betere systeemprestaties en weergave, maar dat is iets anders om te bespreken.

De liquid crystal displays die in tv-schermen en monitors worden gebruikt, zijn veel dunner dan de kathodestraalbuizen en geven een lage behoefte om te voldoen aan de draagbaarheid en compatibiliteitsproblemen. Deze schermen kunnen ook worden aangepast in termen van helderheid en contrastfactoren, en de elementen die erin worden gebruikt, zijn minder duur en gemakkelijker te hanteren.

Digital Light Processing (DLP)



Projectoren met digitale lichtverwerking zijn de nieuwste technologie voor een innovatieve video-ervaring en uitstekende projectieprestaties. Deze technologie is ontwikkeld door Texas Instruments in 1987, net na de uitvinding van de SLP-technologie. Texas Instruments ontwierp deze weergaveverwerkingstechniek voor de 3D-printmethode.

Digital Light Processing-projectoren worden gebruikt voor zowel front- als backprojectiedoeleinden. Deze projectoren kunnen op beide manieren worden gebruikt: voor tv-weergave of projectie op een scherm om het hele scherm aan honderden mensen tegelijk in een zaal te laten zien. Deze projectoren kunnen worden gebruikt in klaslokalen en organisaties om inhoud en materiaal weer te geven voor vergaderingen en lezingen.

Projectoren met digitale lichtverwerking gebruiken digitale microspiegelapparaten om de weergave-informatie op het scherm te reflecteren en te projecteren. Deze projectoren bestaan ​​verder uit twee types, 1 chip DLP Projector en een 3 chip DLP Projector. De microspiegels die worden gebruikt in digitale microspiegelapparaten worden in halfgeleiderchips geplaatst voor reflectie en projectie op het scherm. Het aantal gebruikte chips hangt af van de kwaliteitseis voor betere reflectie en outputresultaten.



Tegenwoordig worden de lampen meer en meer vervangen door LED’s (LED-beamers) en wordt ook vaak lasertechnologie gebruikt om te projecteren in Laserbeamers.

Toepassingen

De projectoren worden voor verschillende doeleinden op verschillende gebieden gebruikt. De toepassingen van projectoren zijn onder meer:

​​Onderwijsdoeleinden

De projectoren worden veelvuldig gebruikt in klaslokalen voor onderwijsdoeleinden en om de animaties te tonen voor een gedetailleerde studie over een onderwerp.

Kantoorvergaderingen

Projectoren worden meestal gebruikt in kantoren voor vergaderingen, presentaties, conferenties en nog veel meer evenementen. Een beamer wordt vooral op kantoor gebruikt en is het meest cruciale onderdeel van presentaties en vergaderingen.

Thuisbioscopen

Projectoren kunnen ook worden gebruikt in thuisbioscopen voor films op huisfeesten en sportevenementen. Als een groot aantal mensen een film willen kijken, gebruik dan een projector als thuisbioscoop voor filmplannen. Succes en suspense verzekerd.

Voordelen

De voordelen van een projector zijn te bedenken aan de hand van de verschillende toepassingen, maar hij heeft nog veel meer voordelen, namelijk:

Betere beeldkwaliteit: de projector geeft een betere resolutie en hoge kwaliteit

Groot scherm: de projectoren kunnen met behulp van lenzen een groot scherm weergeven

Lage kosten: in vergelijking met grote tv-schermen is het goedkoop

Minder volume: projectoren zijn klein van formaat en compact van aard

Eenvoudige installatie: vereist minder ruimte en kan eenvoudig worden geïnstalleerd

Nadelen

Projectoren hebben ook nadelen. Het heeft het volgende nodig: