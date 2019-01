Een jaar na het concept voor een oprolbare tv, stelt LG op CES 2019 nu het eerste exemplaar voor dat daadwerkelijk te koop zal zijn.

De LG Signature OLED TV R ontrolt zichzelf met één druk op de knop wanneer je van plan bent een film of tv-serie te kijken, en verdwijnt nadien weer in de onderliggende behuizing.

Met de lancering van deze tv wil LG het traditionele concept van een tv, namelijk een zwarte beeldbuis in je woonkamer wanneer de tv niet in gebruik is, grondig veranderen. Hierdoor kan de invulling van de ruimte volledig anders verlopen.

Drie standen

De oled-televisie is in eerste instantie beschikbaar in een 65-inch formaat (model 65R9). De tv biedt trouwens drie verschillende weergaveopties. Naast volledig zichtbaar of volledig verdwenen, is er nog de derde stand Line View. Hierbij wordt slechts een fractie van het scherm getoond. LG denkt aan user cases zoals het tonen van een klok, familiefoto’s of albumhoesjes van de muziek die je aan het afspelen bent.

Luxueus meubel

Het mechanisme en de elektronica van de tv zitten weggewerkt in een aluminium behuizing annex meubel. Dat oogt erg licht en luxueus doordat de onderzijde open is en het luidsprekerdoek is ontworpen door het Deense Kvadrat.

Zeker is dat de oled-tv wordt aangedreven door de tweede generatie van de Alpha 9-beeldprocessor, net zoals de andere nieuwe tv’s die LG in 2019 lanceert. Bovendien kan de tv worden bediend met jouw stem door de integratie van Amazon Alexa en Google Assistant. Nieuw dit jaar is ook de ondersteuning voor Apple’s AirPlay 2 en HomeKit, inclusief Siri. Dat maakt dat de tv als één van de eerste de drie grote platformen aanbiedt.

Op geluidsvlak doet de oprolbare tv een beroep op een ingebouwd 4.2-kanaals audiosysteem, goed voor 100W en de weergave van Dolby Atmos.

Geruststellende levensduur

Om potentiële kopers gerust te stellen dat het oprolmechanisme een hele tijd mee kan, laat LG weten dat het flexibele scherm zeker tot 50.000 cycli meegaat. Met andere woorden, het scherm kan tot 50.000 keer worden ontrold en terug opgerold in het meubel. Zet je de tv viermaal per dag aan en uit, dan kom je 32 jaar voort.

Prijs en verkrijgbaarheid

Een prijs of lanceerdatum werd nog niet bekendgemaakt, maar dat het prijskaartje stevig zal zijn, lijkt duidelijk.