Ondertussen zijn er meer details bekend geraakt over het instapmodel in de nieuwe reeks van 4K QLED tv’s voor 2020. Het is één van Samsung’s eerste tv’s met het dual led-formaat.

Eerder deze maand werden al het nieuwe topmodel 8K-televisie Q950TS en een nieuwe reeks designtelevisies voorgesteld op de technologiebeurs CES in Las Vegas. Maar details over de andere nieuwe televisies in de 4K QLED line-up waren nog schaars.

Daar komt nu verandering in. De Q60T is een QLED tv wat betekent dat quantum dots instaan voor de beeldkwaliteit. Die krijgen ditmaal het gezelschap van achtergrondverlichting op basis van het dual led-principe.

Dat is een systeem waarbij er twee soorten leds worden gebruikt, namelijk met koude en warmere kleurtemperaturen. Volgens Samsung verhoogt dat het contrast en verbetert het verder de kleuren. De Q60T heeft dan ook een 100% kleurvolume.

Het scherm maakt gebruik van edge lit leds en geeft de HDR-formaten HDR10, HDR10+ en HLG weer. Dolby Vision volgt Samsung niet. De Q60T draait nog steeds op het Tizen smart tv platform dat wordt aangedreven door een Quantum-processor van de tweede generatie.

Het design van de tv verschilt niet zoveel van de modellen uit 2019, maar het lijkt er wel op dat de schermranden dunner zijn. De tv rust op twee slanke voetjes en heeft een donkergrijze kleur. Alle gangbare aansluitingen bevinden zich achterop: het gaat onder meer om drie HDMI-poorten, twee usb-ingangen en een optische audio-aansluiting. Ondersteuning voor HDMI 2.1 is bij Samsung enkel gereserveerd voor de 8K-modellen.

Binnenkort krijgen we meer details te horen over de line-up tv’s van Samsung. Stay tuned.

Het huidige aanbod QLED televisies van Samsung