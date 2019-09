1 Welk type droogkast kies je best?

Droogkast aan vervanging toe? Koop beter een droogkast met warmtepomp dan een droogkast met luchtafvoer of een gewone condensatiedroogkast.

Condensatie droogkast

Bij een condensatiedroogkast, waaronder ook de droogkasten met een warmtepomp vallen, moet je het water van de warme lucht die condenseert, op een of andere manier opvangen. Dat kan op twee manieren: in de condensopvangbak – die je dan regelmatig zal moeten legen – of via een waterafvoer.

Luchtafvoer droogkast

Een droogkast met luchtafvoer zuigt de warme lucht van de woningvertrekken aan, warmt die verder op en blaast die vervolgens naar buiten. Bij dit type droogkast dien je een luchtafvoer te voorzien naar buiten, via een raam of een gat in de muur. Het spreekt vanzelf dat dit het nodige energieverlies oplevert voor je woning.

Warmtepomp droogkast

Een zuiniger type van de condensatiedroogkast is de droogkast met warmtepomp. Bijna alle droogkasten die onder deze categorie vallen hebben een A+ of A++ energieklasse. Door de lagere droogtemperaturen is deze droogkast ook minder schadelijk voor je kledij en zijn er andere droogprogramma’s mogelijk.

Was-droogcombinatie

Een speciaal type is de was-droogcombinatie, dat is een toestel dat een wasmachine en droogkast in één combineert. Je spaart niet alleen ruimte uit, maar je hoeft ook niet langer de was over te hevelen van wasmachine naar droogkast. Alles verloopt via eenzelfde programma. Nadeel is het hogere energieverbruik.