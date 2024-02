Met de iQ700 was-droogcombinatie speelt Siemens Home Appliances in op de aanhoudende trend naar verstedelijking en mobiliteit. Want de ruimtebesparende probleemoplosser combineert een volwaardige wasmachine van 10,5 kilo met een volwaardige wasdroger van 6 kilo. Het wasmiddel wordt automatisch en nauwkeurig gedoseerd via het i-Dos precisiedoseersysteem. Het heldere, meubelachtige design maakt bovendien een naadloze integratie in de leefomgeving mogelijk.

“We zien een toenemende behoefte aan ruimtebesparende combinatieapparaten en schrijven dit toe aan het toenemende tekort aan woonruimte in de grote steden”, zegt Michael Mehnert, Managing Director van Siemens Hausgeräte Deutschland. Met de iQ700 was-droogcombinatie komt het merk ook tegemoet aan de toenemende vraag naar hoogbeladingswas-droogcombinaties. Tegelijkertijd helpt het intelligente apparaat bij het dagelijkse beheer in een drukke wereld.

Zes in één keer

Met de was-droogcombinatie is het mogelijk om de hele dag naar je werk te gaan terwijl de iQ700 thuis de was verzorgt. Gebruikers kunnen ’s ochtends eenvoudig tot zes kilogram vuil textiel in de was-droogcombinatie doen en ’s avonds droog en schoon in de kast leggen. Het enige dat u hoeft te doen is het automatische programma aanzetten en de deur sluiten. Want de iQ700 is de eerste was-droogcombinatie die niet alleen in één keer wast en droogt, maar ook zelfstandig precies de juiste hoeveelheid wasmiddel doseert. Er wordt gebruik gemaakt van een opslagtank die slechts ongeveer elke 20 wasbeurten hoeft te worden gevuld.

Op maat gemaakt wasmiddel

Om voor het eerst een was-droogcombinatie uit te rusten met het i-Dos precisiedoseersysteem heeft Siemens het systeem nog compacter gemaakt en verder geautomatiseerd. Niet alleen past hij de wasmiddeldosering precies aan op het type en de hoeveelheid textiel, maar hij berekent nu ook zelf de vervuilingsgraad. Doseren is nog praktischer dankzij de nieuwe wasmiddelscan: gebruik eenvoudig de Home Connect app om de barcode te controleren op de wasmiddelverpakking Scan – de machine weet precies wat er in de voorraadtank zit. De waterhardheid wordt automatisch bepaald op basis van de locatie van de smartphone. Naast deze vereenvoudiging profiteren gebruikers ook van een grotere flexibiliteit: omdat steeds meer mensen het nu zonder wasverzachter moeten stellen, kan het aanwezige reservoir als extra wasmiddeltank worden gebruikt. Het voordeel van deze nieuwe modulariteit: als je wilt, kun je altijd een speciaal product bij de hand houden, bijvoorbeeld voor donkere kleding of wol.

Modern tijdmanagement

Naast de automatische functies biedt de iQ700 was-droogcombinatie een verscheidenheid aan programma’s die op geen enkele manier onderdoen voor twee afzonderlijke apparaten. Als je haast hebt, versnel je het hele was- en droogproces met het Wassen & Drogen 45 minuten programma. Je doet gewoon het vuile wasgoed (tot 1 kg) in de trommel en zet het na 45 minuten droog en schoon in de kast. En als je geen zin hebt om te strijken, ben je blij met smartFinish. Dit programma maakt gebruik van een korte behandeling met stoom om ervoor te zorgen dat overhemden, blouses of T-shirts aanzienlijk minder kreukels uit de machine komen.

Bespaar ruimte in stijl

Ook het ontwerp van de iQ700 was-droogcombinatie is een antwoord op de steeds schaarser wordende woonruimte. De afwezigheid van uitstekende schakelaars en knoppen zorgt voor een stijlvolle, meubelachtige look die naadloos integreert in de badkamer of keuken. De brede vulopening in glanzend en mat zwart en de touchbediening met groot display zorgen voor opvallende, moderne accenten.