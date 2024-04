Je kunt steeds meer huishoudelijke toestellen van Bosch verbinden met de Home Connect-app. Zo bedien je toestellen makkelijk vanop afstand en blijf je voortdurend op de hoogte, waar je ook bent. Laat bijvoorbeeld de oven alvast voorverwarmen als je vertrekt van kantoor of scan je wasmiddel voor de exacte dosering bij elke wasbeurt. Als je je toestellen ook koppelt aan de HomeWizard Energy-app komen er nog meer mogelijkheden bij. Heb je bijvoorbeeld zonnepanelen of een dynamisch energiecontract? Start dan met HomeWizard automatisch je vaatwasser, wasmachine, droogkast of was-droogcombinatie als de zon schijnt óf wanneer je energietarief het laagst is.