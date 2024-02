Als voorstander op het gebied van duurzaamheid lanceert AEG een complete reeks EcoLine-producten binnen elke categorie. Het doel? Consumenten moeiteloos energiezuinigere keuzes laten maken. Onderzoek wijst uit dat 93% van de consumenten duurzamer wil leven en dat 88% ondersteuning zoekt bij het maken van deze milieuvriendelijke keuzes. Met de EcoLine-range komt AEG aan deze behoefte tegemoet. Op het vlak van duurzaamheid zet het merk zich al jaren in voor de ontwikkeling van energiezuinige elektrische huishoudapparaten. Met de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te produceren en het doel om in 2050 een klimaatneutrale productlevenscyclus te realiseren, is AEG goed op weg!

Waarom EcoLine?

​- Wetenschappelijke inzichten van AEG en levenscyclusbeoordelingen tonen aan dat ongeveer 85% van de wereldwijde klimaatimpact van huishoudelijke apparatuur voortkomt uit het gebruik ervan. ​

​- Duurzame productie is cruciaal, maar energiezuinig gebruik gedurende de levensduur is des te belangrijker. ​

​- Onderzoek wijst uit dat 93% van de consumenten duurzamer wil leven, waarvan 88% hulp zoekt bij het maken van milieuvriendelijke keuzes. ​

​- De AEG EcoLine range biedt hiervoor een overzichtelijke oplossing, met modellen die zijn ontworpen voor moeiteloos dagelijks gebruik in de meest efficiënte modus, en met de hoogst mogelijke energiescores van het merk.

Nog zuiniger wassen en drogen

In de was- en droogcategorie presenteert AEG nu nog zuinigere EcoLine wasmachines. Dankzij een innovatieve nieuwe structuur zien we qua energieverbruik een verbetering van 5% bij wasmachines met een superdeclaratie.

De energie-efficiëntie van de wasmachines met een energielabel A-10% wordt nu verhoogd naar A-15%, terwijl de meest zuinige wasmachine zelfs een energielabel A-35% krijgt.

Naast deze labelverbeteringen biedt de nieuwe structuur extra voordelen. Er zijn nu AEG-wasmachines beschikbaar met een capaciteit van 10 kg, en vanaf oktober 2024 wordt een was/droogcombinatie gelanceerd met een capaciteit van 11 kg wassen en 7 kg drogen. Deze machine is, dankzij de nieuwe structuur, nog betrouwbaarder geworden en de trommel beschermt kleding beter tegen slijtage. De tijds- en energiebesparingen bedragen 15% ten opzichte van de vorige structuur, met toenemende besparingen bij grotere ladingen. De vernieuwde structuur levert ook betere centrifugeerresultaten op bij kleinere ladingen en vermindert aanzienlijk het geluidsniveau tijdens het centrifugeren, van 76 dB(A) naar 72/73 dB(A), wat de helft van het geluid voor het gehoor betekent.

Nieuw op het gebied van drogen zijn de 7000-serie drogers met een A+++ energielabel. In de zomer van 2024 wordt de eerste AEG-droger met een superdeclaratie gelanceerd. Vanaf april 2024 zullen alle drogers voorzien zijn van een nieuwe structuur die de condensatie efficiëntie verbetert van B naar A. Een andere toevoeging aan het assortiment is de AEG Hot & Cold wasmachine, die direct kan worden aangesloten op centraal verwarmd water of kan worden geïntegreerd met groene verwarmingssystemen zoals een zonneboiler, wat leidt tot een energiebesparing van 50%. In 2024 wordt ook de A-label bovenlader geïntroduceerd als onderdeel van de EcoLine-serie, een primeur op de markt.

EcoLine wasmachines en drogers

Alle wasmachines met superdeclaratie vallen binnen de AEG Ecoline selectie. Dankzij besparende functies zoals AutoDose, waarmee de machine tot 60% minder wasmiddel verbruikt, en PowerClean, een programma dat efficiënt reinigt op 30°C en 30% energie bespaart, zorgen deze wasmachines voor een sterk verminderde impact tijdens gebruik. Door een wascyclus af te wisselen met een stoomprogramma van slechts 25 minuten, wordt er aanzienlijk bespaard op water – maar liefst 96%. Zo wordt kleding snel en efficiënt opgefrist.

Ook op het gebied van drogers is er een ruime EcoLine selectie. Zo vallen alle 8000 – en 9000-serie drogers met A+++ energielabel in deze categorie. Deze wasdrogers met warmtepomptechnologie besparen tot 68% meer energie dan traditionele wasdrogers.

EcoLine stofzuigers en luchtreinigers

Alle steelstofzuigers in de EcoLine, zowel de 8000- als de 7000-serie, zijn uitgerust met AutoModus, waarmee tot 47% energie kan worden bespaard. De lichtgewicht steelstofzuiger van de 7000-serie bestaat bovendien voor minimaal 50% uit gerecycled plastic. De nieuwe stofzuiger met zak in de 8000-serie wordt vervaardigd uit 48% gerecycled plastic en bespaart tot 40% energie dankzij de AutoModus. De VX8.2 volgt hetzelfde duurzame pad met 55% gerecycled plastic in de productie. Ook de AX9 luchtreiniger, voorzien van AutoModus waarmee tot 33% energie kan worden bespaard, maakt deel uit van de EcoLine range.