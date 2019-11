Disney heeft gisteravond laten weten dat de nieuwe streamingdienst Disney Plus vanaf 31 maart 2020 actief wordt in tal van West-Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. De kans is groot dat ook België er bij zit al is het nog wachten op een officiële bevestiging.

In de aankondiging vermeldt Disney specifiek die vijf landen en zal het op een later moment laten weten welke landen deze vijf vervoegen. Daar zou dus ook België kunnen bij horen.

In Nederland kost Disney Plus 6,99 euro per maand of 69,99 euro voor een jaarabonnement.