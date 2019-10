Vandaag is het nieuwe macOS Catalina voor iMacs en Macbooks te downloaden. Een van de grote veranderingen is het opdoeken van iTunes en de komst van Apple Arcade. Lees even mee wat er nog zoal nieuw is.

1 Bye bye iTunes, welkom Apple Music, Podcasts en Apple TV Zoals al langer aangekondigd verdwijnt iTunes met de komst van macOS 10.15. In de plaats hiervan komen liefst drie apps: Apple Music, Apple Podcasts en Apple TV. Muziek, films en series, en podcasts krijgen dus elk een eigen programma. Jouw iphone zal je voortaan via Finder moeten synchroniseren. 2 Apple Arcade Met de Arcade-dienst kan je een maandelijks abonnement nemen op meer dan 100 games. Hierdoor kan je ook leuk gamen op een laptop of iMac. Voortaan kan je hiervoor ook een Xbox Wireless Controller of PlayStation DualShock 4 gebruiken. 3 Sidecar in macOS Catalina Breid je werkruimte uit met je iPad, Mac en Apple Pencil. Zo kan je met de Apple Pencil tekenen op je iPad en de resultaten tegelijkertijd zien op je Mac. De iPad kan ook als tweede scherm fungeren. 4 Schermtijd De schermtijdfunctie die we sinds 2018 kennen van op iOS vindt nu ook zijn weg naar de MacBook en iMac. Zo zie je hoeveel tijd je besteed op je toestel en kan je een heleboel beperkingen opleggen. Denk aan het blokkeren van meldingen, apps of websites waar je misschien iets te vaak naar surft. 5 Automatisch veranderen naar Donkere Modus Met macOS Mojave zagen we vorig jaar de komst van een Donkere Modus. Maar die kon je enkel in- of uitschakelen. Met Catalina volgt Donkere Modus nu het verloop van de dag, zodat bij zonsondergang automatisch wordt overgeschakeld naar Donkere Modus. 6 Updates voor andere apps Apple heeft ook enkele van zijn basisapps een update meegegeven. Zoals Mail waar het nu makkelijker wordt om op nieuwsbrieven uit te schrijven, en die ook een mute-functie krijgt. Apps als Herinneringen en Notities krijgen een update, net zoals de app Foto’s die nu beter omgaat met foto’s in lage kwaliteit en dubbels. Met de Find My-app kan je verloren toestellen snel terugvinden. De afgelopen weken bracht Apple een heleboel updates uit voor zijn toestellen, met downloads voor iOS 13, watchOS 6 en iPadOS 13.