Met iPad OS stemt Apple het besturingssysteem van de iPad tablets meer af op de grotere schermen en multitasking.

Voorheen kon je via het gewone iOS al meerdere apps tegelijk gebruiken. Met iPad OS schakelt Apple een versnelling hoger.

Vanaf 30 september 2019 is het nieuwe iPad OS verkrijgbaar. De update geldt voor volgende tablets: iPad Air 2 of later; iPad Pro; iPad 5de generatie en later; en de iPad mini 4 of later.

Een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden in iPad OS.