6 Activiteitstrends

Met een nieuwe Trends-functie kan je zien of een bepaalde waarde van een activiteit in de loop van de tijd stijgt of daalt. Ben ik nu meer aan het bewegen dan vorige maand? Heb ik voldoende getraind? Dat kan je nu beter zien.

Apple vergelijkt het 90-daagse gemiddelde met prestaties van het afgelopen jaar. In een grafiek zie je zo snel of je onder het gemiddelde zit, of niet.