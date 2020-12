ReadyPrint is de eerste abonnementsdienst van Epson voor consumentenprinters met cartridges en EcoTank-modellen.

Met het vele thuiswerk en thuisonderwijs vliegt de inkt er door. Met ReadyPrint kan er tot 90% op de printkosten bespaard worden afhankelijk van het type printer.

ReadyPrint Flex is beschikbaar voor Epson WorkForce- en Expression Home-printers. Met ReadyPrint Flex kies je een vast aantal te printen pagina’s per maand (€1,99 voor 30 pagina’s, €2,99 voor 50 pagina’s of €4,99 voor 100 pagina’s), waarbij ongebruikte pagina’s gedurende twee maanden kunnen worden meegenomen.

Nog voordeliger en zuiniger zijn de EcoTank-printers van Epson. De ReadyPrint EcoTank printplannen, inclusief de printer, variëren van een vast aantal pagina’s per maand tot onbeperkt printen. De prijzen zijn gebaseerd op maandelijkse printvolumes en beginnen bij slechts €6,99 per maand voor 300 zwart-witprints, tot €14,99 voor onbeperkt printen in kleur.

Er kan altijd gewisseld worden van abonnementsvorm. Bij de printplannen monitort de printer zelf de inktniveaus en wordt nieuwe inkt automatisch en rechtstreeks naar huis opgestuurd.

Abonneren op ReadyPrint kan eenvoudig via deze weg. Weldra zal het plan ook beschikbaar zijn bij verschillende retailpartners.