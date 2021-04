Door de overschakeling van Apple naar zijn eigen Apple Silicon, waren we al een tijdje aan het wachten op de lancering van een nieuwe iMac. En dit is waarop we allemaal hebben gewacht…

2 versies in 24-inch

De basisconfiguratie van de nieuwe 24-inch iMac (startprijs in USA: $1.299) is uitgerust met een 7-core GPU, 8-core Apple M1-processor, 8GB geheugen, 256GB een solid-state drive en 4 USB-C-poorten, waarvan er 2 Thunderbolt-compatibel zijn voor het aansluiten van externe monitoren tot 6K-resolutie of het voeden van andere apparaten, waaronder iPads en MacBooks. De Ethernet connectie wordt standaard meegeleverd, maar maakt gebruik van het nieuwe Ethernet-on-adapterontwerp van Apple in plaats van een LAN-poort op de iMac zelf. Deze versie is enkel beschikbaar in groen, roze, blauw en zilver, maar is te verkrijgen met bijpassend Magic Keyboard en Magic Mouse.

Voor de iets meer capabele 8-core GPU (startprijs in USA: $1.499) liggen alle 7 kleuren voor het grijpen. Dit systeem is verkrijgbaar in groen, geel, oranje, roze, paars, blauw en zilver en maakt uiteraard ook gebruik van de Apple M1-chip maar met een extra GPU core, evenals alle hierboven genoemde Thunderbolt connecties en poortopties.

Design en kleuropties

Het gehele ontwerp is drastisch afgeslankt, meet 11,5 millimeter dik en heeft een groter 24-inch scherm (ten opzichte van het 21,5-inch scherm dat voor eerdere modellen werd gebruikt). Het scherm heeft dezelfde antireflecterende coating als Apple’s Pro Display XDR en het ontwerp is platter dan eerdere iMacs, zonder de bult aan de achterkant van de monitor, nu alle warmteproducerende componenten de kleinere en gemakkelijker gekoelde Apple M1-chip gebruiken die ook wordt gebruikt in Apples MacBooks en nieuwe iPad Pro. Het hele ding wordt gekoeld met een paar stille ventilatoren.

Ook de standaard werd aan veranderingen onderworpen met een nieuw L-profiel. Het ontmoet het scherm op ongeveer tweederde langs de achterkant van de monitor met een hoekaanpassing, maar geen hoogteverstellingen. Sommige dingen veranderen gewoon nooit.

De 2021 24-inch iMac zal ook te bestellen zijn met een ingebouwde VESA-montageadapter voor het geval je het scherm aan de muur wenst te monteren.

De grootste verandering aan de nieuwe iMac is uiteraard de in totaal 7 nieuwe kleuren waaruit men zal kunnen kiezen: geel, oranje, roze, paars, blauw, groen en zilver (naar gelang de versie).

Webcam, microfoon en audio

De nieuwe iMac krijg ook een nieuw webcam- en microfoonsysteem dat een 1080p webcam gebruikt (verbeterd met de beeldverwerking van Apple) en een triple microfoon dat beamforming gebruikt om de spraak duidelijk op te vangen met minder achtergrondgeluid. Het geluidssysteem bevat 6 luidsprekers dat twee woofers en één tweeter per zijde koppelt en een Dolby Atmos geluid biedt.

De accessoires

Het systeem zal ook te verkrijgen zijn met bijpassende accessoires, waaronder drie nieuwe versies van het nieuwe Mag Keyboard en op kleur afgestemde versies van de Magic Mouse en Magic Trackpad. Het nieuw ontworpen Magic Keyboard bevat nu een Touch ID-sensor in de rechterbovenhoek, waar vroeger de toets “Eject” stond. De Touch ID-sensor werkt alleen wanneer het toetsenbord is aangesloten op een 2021 iMac met M1. Indien je deze aansluit op een Intel-aangedreven iMac, zal de Touch ID functionaliteit verloren, maar kan het toetsenbord normaal gebruikt worden.

De prestaties

De nieuwe 24-inch Apple iMac 2021 komt in 2 versies. De eerste met een lager aangedreven 7-Core GPU – vergelijkbaar met die van vorige jaar op de Apple MacBook Air M1 – en het iets krachtigere 9-Core GPU die sinds eind 2020 in de MacBook Pro M1 te vinden is. Afgezien van dit verschil in grafische kracht, variëren de iMacs ook door de beschikbare kleuren. Alle andere specificaties zijn identiek tussen de twee basisconfiguraties.

Binnenin beschikt de iMac over de Apple Silicon M1-chip. Een system-on-a-chip-processor die ook grafische verwerking bevat en ook andere functies bevat, zoals een veilige enclave voor beveiliging, uniform geheugen voor efficiënter gebruik van RAM en een geïntegreerde opslagcontroller met versnelde cryptografie voor snellere, veiligere opslag.

De basisconfiguraties van de iMac worden geleverd met 8 GB RAM (wat Apple “Unified memory” noemt) en een 256 GB SSD voor opslag.

Wat is er verdwenen?

HDMI- en SD- kaartsleuven, samen met standaard USB 2.0-aansluitingen. Het moet vermeld worden dat al deze verbindingen worden aangeboden op de M1 aangedreven Mac mini, dus het is puur een ontwerpbeslissing en niet het resultaat van hardwarewijzigingen.

De nieuwe 24-inch iMac zal vanaf de 2de helft van mei beschikbaar zijn in Amerika. Over de release in Europa is er (nog) geen nieuws. Er werd ook nog niet gesproken over een eventuele iMac 27-inch (één van de populairste producten van Apple), maar we vermoeden dat ook deze een vergelijkbaar kleurrijk herontwerp zou kunnen krijgen, compleet met Apples bekende desktopprocessor en een stevigere verzameling aan specificaties.

(Bron afbeeldingen: Apple)