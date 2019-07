Onze Belgische zomers worden steeds warmer en duren langer. Een fris windje vind je alleen nog aan zee en wie thuisblijft, moet creatief zijn om wat verkoeling te vinden. Een mobiele airconditioning kan dan een oplossing bieden, maar vergis je niet: als je ze niet juist gebruikt, heb je er niets aan. De’Longhi geeft 4 tips die je helpen het hoofd koel te houden.

1 Plaats je toestel op een strategische plaats

Een mobiele airconditioning is dan wel verrijdbaar, toch betekent dat niet dat je het zomaar eender waar kan neerpoten. Als je het bijvoorbeeld gewoon in een hoekje van de kamer zet, zal het minder efficiënt werken. Je zet de airco beter centraal in een ruimte. Daardoor kan gekoelde lucht goed circuleren en wordt de luchtaanvoer niet belemmerd.

2 Houd de temperatuur stabiel

Begin op tijd met verkoelen. Een mobiele airconditioning heeft langer nodig dan een gewoon toestel omdat die kleiner is en minder krachtig. Zorg er daarom voor dat je toestel klaarstaat nog voor de echte warmte de ruimte binnendringt. Het spaart je heel wat elektriciteit uit omdat een ruimte op temperatuur houden makkelijker is dan deze helemaal af te koelen. Daarnaast kan je nog heel wat eenvoudige stappen ondernemen om het leven voor je airconditioning makkelijker te maken: sluit je ruimte zoveel mogelijk af (ramen en deuren toe) en houd de gordijnen of rolluiken toe zodat er geen warmte van de zon binnen kan.

3 Ontspan en geniet van een koele ruimte

Als je de ruimte eenmaal hebt gekoeld is het geen goed idee om te stofzuigen of te strijken wanneer de airconditioning aan het werk is. Zo breng je immers opnieuw heel wat warme lucht in de ruimte, waardoor je toestel harder moet werken en de warme lucht laat circuleren totdat die gekoeld is. Geniet daarom van de verfrissing.

4 Let op met temperatuurverschillen

Nog een laatste tip: stel je apparaat nooit in op een temperatuur die meer verschilt dan zeven graden met de buitentemperatuur. Dat is ongezond en onnodig: een airconditioning ontvochtigt in de eerste plaats de lucht, waardoor die meteen al veel frisser zal aanvoelen.

