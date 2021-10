LG Electronics (LG) heeft zijn doel aangekondigd om tegen 2030 bijna 600.000 ton gerecycled plastic te gebruiken in een gezamenlijke inspanning om de uitstoot van broeikasgassen in de waardeketen te verminderen. Het doel is een onderdeel van LG’s grotere initiatief om een terugname-ecosysteem voor elektronisch afval te creëren en het gebruik van post-consumer gerecyclede (PCR) materialen in haar consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten te verhogen.

In 2020 heeft LG ongeveer 20.000 ton gerecycled plastic in haar producten gebruikt, een hoeveelheid die zij tegen 2025 wil vertienvoudigen. Momenteel wordt gerecycled plastic gebruikt in LG TV’s, pc-monitoren, luidsprekers, wasmachines, koelkasten en airconditioners. Bovendien zal LG het gebruik van gerecycled plastic ook uitbreiden naar de buitenkant van haar producten. Naast het gebruik van meer gerecycled plastic, vermindert LG ook het gebruik van nieuw plastic in haar activiteiten. Dit jaar zullen 18 OLED TV-modellen worden geproduceerd met minder nieuw plastic, een toename van 14 modellen in 2020, voor een vermindering tot 10.000 ton plastic.

LG verhoogt ook het streefdoel van take-back elektronisch afval. In 2006 was dit 4,5 miljoen ton, in 2030 moet dit meer dan 8 miljoen ton worden. Waarbij 3,07 miljoen ton is ingezameld tegen eind 2020. LG voert ook initiatieven uit om elektronisch afval in 52 landen terug te nemen en te recycleren. In Zuid-Korea neemt het in 2001 geopende LG Chilseo Recycling Center niet alleen elektronisch afval terug, maar maakt het ook nieuwe onderdelen van het gerecyclede plastic en verscheept het de onderdelen naar LG’s fabriek voor huishoudelijke apparaten in de buurt voor gebruik in nieuwe producten zoals koelkasten.

LG is gefocust op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen gedurende het gehele productlevenscyclus, van productie en transport tot gebruik en verwijdering. Als een belangrijk onderdeel van haar doelstellingen op het gebied van duurzaam beheer sloot LG’s moederbedrijf in juni een overeenkomst met het Koreaanse ministerie van Milieu en lokale burgergroeperingen om plasticvrij management in te voeren op haar belangrijkste R&D-campus, LG Sciencepark.

Ga via deze link naar alle producten van LG!