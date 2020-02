Bij verbouwingen kan er bijna steeds een warmtepomp geïnstalleerd worden, op voorwaarde dat het gebouw goed wordt geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. Met die boodschap wil het consortium InfoWarmtePomp.be, een groep van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen, de consument aanspreken op Batibouw.

Alles start met een goed advies van je warmtepomp-installateur. Is de woning al dan niet voldoende geïsoleerd? Als je de vloer wil isoleren, kan je misschien meteen vloerverwarming laten installeren? Is het mogelijk aan te sluiten op de bestaande centrale verwarming? Zijn de aanwezige radiatoren niet te klein of net te groot? Kan je niet beter direct investeren in een systeem met lage afgiftetemperatuur, de ideale combinatie met een warmtepomp? Het zijn maar enkele vragen die je jezelf moet stellen.

Elke woning is anders

Bij de renovatie van een vrijstaande villa of een driegevelwoning met een voldoende grote tuin (minstens 250 m2) zijn in principe alle types van warmtepompen mogelijk.

Indien je een rijwoning hebt is de kans groot dat er geen toegang is om geothermische boringen te realiseren in je tuin of dat die te klein is. In dat geval zal je alleen kunnen kiezen tussen een lucht-water- en een lucht-luchtwarmtepomp, omdat daarvoor geen grondwerken nodig zijn.

Voor een appartement is meestal alleen de laatste optie mogelijk, en dan nog op voorwaarde dat je toestemming krijgt van de Algemene Vergadering van mede-eigenaars. Tenzij het ganse appartementsgebouw in een keer gerenoveerd wordt.

Sanitair warm water

Ook sanitair warm water kan je bij renovatie gemakkelijk en ecologisch produceren met dezelfde warmtepomp als voor de woningverwarming, al dan niet in combinatie met een zonneboiler.

Bij renovaties waarbij de warmtepomp enkel warm water voor de keuken, douche, bad… moet produceren, is een warmtepompboiler de beste oplossing. Een warmtepompboiler verbruikt drie tot vier keer minder dan een elektrische boiler, waardoor jaarlijks tot 70% op de energiefactuur kan worden bespaard. In het voordeligste geval werkt een warmtepompboiler met restwarmte, zoals de afgevoerde warme lucht van het ventilatiesysteem en de warmte in de ruimte waar de boiler staat, of gebruikt hij warmte uit de buitenlucht.

Hybride systemen

Ook een hybride systeem en een gasabsorptiewarmtepomp zijn interessante mogelijkheden

In sommige gevallen is het beter dat je in fases renoveert: eerst overschakelen naar verwarming op lage temperatuur met vloerverwarming en/of grotere radiatoren, dan pas een warmtepomp installeren.

Een heel interessante oplossing bij gefaseerde renovaties is een hybride systeem. Dat koppelt de technologie van de warmtepomp aan andere energiebronnen of -systemen (bijvoorbeeld een condensatieketel op gas). Afhankelijk van de buitentemperaturen zoekt het systeem steeds naar de oplossing met het hoogste rendement. Tijdens het grootste deel van het verwarmingsseizoen is dat de warmtepomp.

Nieuw: gasabsorptiewarmtepompen

Vrij nieuw voor residentiële gebouwen zijn gasabsorptiewarmtepompen. Die combineren de voordelen van een condensatieketel op gas en een warmtepomp. De gasabsorptiewarmtepomp produceert warm water voor het verwarmen van gebouwen en voor de productie van sanitair warm water, maar het traditionele koelmiddel wordt hier vervangen door een water-ammoniakoplossing, en de compressor door een ‘thermische compressie’ die aangedreven wordt door een condensatieketel op gas.

Een gasabsorptiewarmtepomp heeft maar een heel laag elektrisch vermogen nodig, haalt ook bij lage buitentemperaturen nog een mooi rendement én kan gebruikt kan worden voor hogetemperatuurverwarmingssystemen (radiatoren). Hij kan dus een oude gas- of stookolieketel vervangen.

